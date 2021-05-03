Arge Nedir Ve Nasıl Yapılır? Arge Çalışma Alanları Ve Örnekleri

Herhangi bir çalışma alanında daha iyi ürünler ortaya koymak ve güncel teknolojiyi kullanarak daha geniş ürün yelpazeleri oluşturmak için yürütülen bütün faaliyetler ar-ge başlığı altında toparlanır. Araştırma ve geliştirme kurum ve kuruluşları daha üst seviyeye taşıyan önemli etkenler arasında bulunur.

Arge Nedir ve Nasıl Yapılır?

Sözlük tanımına göre ar-ge var olan bilgi dağarcığını genişletmek amacıyla yürütülen bütün deneysel faaliyetlere verilen isimdir. Bu da demek oluyor ki güncel teknoloji kullanım herhangi bir alan içerisinde daha gelişmiş ürünler ortaya koyabilmek için çerçevenin dışında düşünmek ve bu doğrultuda deneyler yürütmek ar-genin asıl amacıdır. Halihazırda yapılmış olan bütün şeyleri bir kenara bırakıp yeni oluşumlar ortaya koyabilmek için araştırma ve geliştirme oldukça önem arz eder.

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütebilmek için kurumların ihtiyaç duyacağı bir şey söz konusu faaliyet alanında halihazırda teknik ve teorik bilgiye sahip yetişmiş kimselerdir. Var olan teknolojiyi kullanarak daha iyi bir ürün ortaya koyabilmek için güncel bilgilerden faydalanma ar-ge'nin temelinde bulunur. Sonraki aşamada araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülecek konu seçimi yapılarak devam edilir. Araştırmada geliştirmenin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için bir hedef belirlenmesi ve o hedef doğrultusunda yol haritası oluşturmakta fayda vardır.

Arge Çalışma Alanları ve Örnekleri

Halihazırda üniversitelerde verilen araştırma ve geliştirme eğitimleri bölüm ayırt etmeksizin neredeyse her sektör için uygulanabilir. Nitekim insanlık her geçen yıl kendisini geliştirip daha işlevsel sistemler ortaya koyma başarısı göstermiştir. Araştırma ve geliştirme denilince günümüzde en çok dikkat çeken alanlar aşağıdaki gibidir;



Bilgisayar

Yapay Zeka

Tarım

Üretim

Otomotiv

Elektronik

Araştırma ve geliştirme sadece yukarıdaki alanlar ile kısıtlı kalmayıp çok daha geniş yelpazelere yaymak mümkündür. Burada sorulması gereken asıl şey var olan sistemin günümüzde yeteri kadar iyi olup olmadığı olacaktır. Eğer halihazırda yürütülen sistem ya da ürün günümüz teknoloji dünyasında ilkel kalıyorsa yapılması gereken şey nitelikli kişiler ile yenilikçi faaliyetler yürütmek olacaktır. Etkili araştırma - geliştirme faaliyetleri yürütebilmek adına hibrit düşünmek de oldukça önemlidir. Yani birbiriyle alakalı olan iki sektörü bir araya getirip yeni bir ürün ya da sistem ortaya koymak mükemmel sonuçlar doğuracaktır.

Araştırma ve geliştirme alanında günümüzde verilebilecek en iyi örnek şüphesiz Tesla ve SpaceX şirketleridir. Tesla daha temiz ve çevreci elektrikli araçlar üretebilmek için kurulmuş olan dünyanın en büyük otomotiv firmalarından birisidir. Yeni çıkarmış olduğu ürünlere yakından göz atılacak olunursa arabaları bilgisayara dönüştürmeye çalıştığını görebilirsiniz. Bir başka deyişle araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülerek yeni bir teknoloji üretildiği takdirde dünyanın her noktasından internete bağlanabilen bu elektrikli araçlara kolaylıkla güncelleme yapılabiliyor. Hal böyle olunca bir gece içerisinde yapılan yeni güncelleme ile daha akıllı ve gelişmiş bir araca sahip olmak mümkün hale geliyor.

SpaceX de aynı şekilde hibrit düşünce modelini benimseyerek oldukça komplike ve karmaşık mühendislik isteyen uzay seyahatlerini basit bir düzeye indirme başarısı göstermiştir. Devletler dışında uzay araştırmaları yürürken ilk ticari firma olma ünvanına da sahiptir. Önceden sadece bir kere kullanılıp kullanıldıktan sonra tamamen hurdaya dönüşen roket iticileri görevini tamamladıktan sonra dikey iniş ile yeniden kullanarak uzay araştırmalarında maliyeti büyük bir ölçüde azaltmıştır.