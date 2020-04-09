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Teknoloji
Haber Giriş: 09.04.2020 - 07:46,Son Güncelleme:/

Arena Bilgisayar, Extreme Networks ile distribütörlük anlaşması imzaladı

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Arena Bilgisayar, Extreme Networks ile distribütörlük anlaşması imzaladı
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Teknoloji ürün ve çözümler sunan Arena Bilgisayar, dünya çapında 50.000 üzerindeki müşteri portföyüyle öne çıkan Extreme Networks ile distribütörlük anlaşması imzaladı.

Günümüzde hızla artan online sistemlere duyulan ihtiyacı daha kapsamlı yanıtlayabilmek ve işletmelerin olası kayıplarını minimuma indirmek için imzalanan anlaşma sayesinde Arena Bilgisayar, işletmelere uçtan uca ağ çözümleri geliştirecek ve üst seviye destek hizmeti verecek.

Arena Bilgisayar, Extreme Networks iş birliği ile tüm dünyanın evden çalışmaya yöneldiği günümüzde, ofis desteğini evlere taşıyan teknolojik destek paketleriyle Home Office çalışanların elektronik cihazlarının ve yazılım ihtiyaçlarının hızlıca giderilmesi için ekipleriyle bir fiil çalışmayı sürdürüyor.

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