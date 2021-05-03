Arduino Nedir Ve Ne İşe Yarar? Arduino İle Neler Yapılabilir

Pek çok insan Arduino konusunda çeşitli sorular sormakta ve bu sorularına yanıt aramak amacıyla internet platformlarını kullanmaktadır. Bu anlamda Arduino konusu pek çok insanın dikkatini çeken önemli konu başlıkları arasında yerini almaktadır.

Arduino Nedir ve Ne İşe Yarar?

Arduino ile alakalı en çok cevabı merak edilen soruların başında Arduino nedir ve ne işe yarar sorusu gelmektedir. Bu sorunun cevabı pek çok insan için ciddi bir merak konusu oluşturmaktadır. Arduino kolay bir biçimde çevresiyle etkileşime girebilen kabiliyette sistemler tasarlanabilir bir nitelik taşıyan açık kaynaklı bir geliştirme platformu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Arduino, günümüzde öne çıkan elektronik projelerin vazgeçilmezi haline gelmiş durumda olan geliştirme kartıdır. Açık kaynaklı olması, uygun fiyatlı ve internet ortamında projelerinin kolay bulunabilmesinden dolayı robot projelerinde büyük önem taşıyan bir unsur hale gelmiştir.

Kullanımı son derece kolay olup yalnızca bir adet USB kablo vasıtasıyla içine yazılım yükleyebilir bir ortam sunmaktadır. Bunun için yapılması gereken sadece Arduino kartını kablo kullanılarak bilgisayara bağlamak ve Arduino’nun kendi sitesi üzerinden indirilecek olan program vasıtasıyla yazılımı Arduino içine yüklemek olacaktır.

Ardunio açık kaynak kodlu bir yazılım olması sayesinde, kaynak kodları herkese açık olan bir yazılım olma özelliği barındırmaktadır. Bunun anlamı, isteyen kişilerin onun üzerinde herhangi bir değişiklik yaparak kendi sürümünü kolaylıkla oluşturabileceğidir.

Arduino ide, hem indirilebilir hem de online kodlama versiyonu ile her yerden kodlama yapma olanağı sunmaktadır. Arduino ide kullanımı kolay, hızlı bir şekilde programlamaya başlayabileceğiniz açık kaynak programıdır.

İnsanların son derece kolay bir şekilde çevresiyle etkileşim içerisine girebileceği Arduino platformunun ne işe yaradığı ise ayrı bir önem taşıyan konuyu oluşturmaktadır. Arduino açık kaynaklı etkileşim platformu sahip olduğu bu özellik bakımından kullanıcıya istediği şekilde düzenlemeler yapabilme olanağı tanımaktadır.

Arduino içeriğindeki kütüphaneleri aracılığıyla kullanıcılarına oldukça kolay programlanabilir bir özellik sunmaktadır. Gerçekleştirilebilir olan analog ve dijital girişleri sayesinde çok rahat bir şekilde analog ve dijital verilerin işlenebilir olmasına imkan sağlar.

Arduino barındırmakta olduğu sensörlerle çalışabilir olması sebebiyle sensörlerden gelen verilerin kullanılabilir olmasını sağlamaktadır. Dış dünyaya yönelik olarak çıktılar oluşturan ses, ışık, hareket, yazı, resim gibi içeriklerin üretilebilmesine olanak tanır.

Arduino, kart ile robotik ve elektronik uygulamaların kolay bir biçimde gerçekleştirilebilir olmasını sağlar. Arduinoda kullanımı söz konusu olan programlama dili oldukça basit bir nitelik barındırdığı için çok fazla sayıda kaynak bulmayı mümkün kılmaktadır.

Yazılımları ücretsiz bir şekilde rahatlıkla indirilebilir ve Mac OS X, Windows ve Linux desteğine sahip olmasın nedeniyle işletim sistemi uyum sorunları yaşanmadan uygulama geliştirilebilir bir nitelik sunmaktadır.

Arduino İle Neler Yapılabilir?

Arduino ile bir insanın aklınıza gelebilecek olan neredeyse tüm elektronik projelerin yapılabilir olması mümkün bir nitelik kazanmaktadır. Birden fazla sayıdaki projeyi birbirine entegre ederek tek bir Arduino ile kullanım mümkün değildir. Ancak akıllı nitelikteki çeşitli ev projeleri, haberleşme sistemleri, robot teknolojileri, üç boyutlu yazıcılar, RFID kart okuma sistemleri, güvenlik sistemleri, hareket, ısı, ışık, gaz, mesafe, eğim gibi uyarı devreleri, Linux yahut Android tabanlı sistemler, drone projeleri , görüntü işleme gibi akla gelebilecek binlerce hatta on binlerce birbirinden farklı projeleri hayata geçirmenize olanak tanır.