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A.A.
Haber Giriş: 14.12.2020 - 10:09 | Son Güncelleme:

Arçelik ve Hitachi arasında sürpriz yakınlaşma

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Arçelik ve Hitachi arasında sürpriz yakınlaşma
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Arçelik AŞ, Hitachi Ltd'nin yurt dışı operasyonlarının satın alınması için görüşmelerin devam ettiğini, konuya ilişkin herhangi bir yönetim kurulu alınmadığını ve bağlayıcı hiç bir sözleşmenin imzalanmadığını açıkladı.

Arçelik, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyurusunda Hitachi Ltd'nin satın alınmasına ilişkin bazı basın kaynaklarında yer alan iddialarla ilgili açıklamada bulundu. 

Açıklamada, gelişmekte olan pazarlardaki büyüme stratejisi doğrultusunda, şirket satın almaları, ortaklıklar ve iş birliği alternatiflerinin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmelerin Arçelik tarafından her zaman yapılabildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede, Hitachi Ltd ile de görüşmeler devam etmekle birlikte, konuya ilişkin olarak herhangi bir yönetim kurulu kararı alınmamış, bağlayıcı bir sözleşme imzalanmamıştır. Bu kapsamda konuya ilişkin detaylar henüz tam olarak netleşmemiş olup görüşmelerin sonuçlanarak konuyla ilgili yönetim kurulu kararı alınması ve/veya bağlayıcı sözleşme imzalanması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne uygun olarak gerekli açıklamalar yapılacaktır."

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