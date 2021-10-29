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Arcane ne zaman çıkacak?

#Arcane#Arcane Ne Zaman Çıkacak#Arcane Dizisi
Arcane ne zaman çıkacak

League of Legends (LOL) karakterlerinin hayat bulacağı Arcane dizisi için geri sayım başladı. Oyunseverlerin yakından takip ettiği League of Legends karakterlerinden oluşturulan kurgu ile ekranlara yansıyacak olan dizi, Jinx ve Vi isimli iki LOL şampiyonunun geçmişini ve onları birbirinden ayıran bir gücü anlatacak. Peki, Arcane ne zaman çıkacak? İşte, o detaylar

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Riot Games ekibinin sıfırdan geliştirdiği Arcane dizisi, hayranları ile buluşmak için gün sayıyor. Riot Games 10. yıl yayınında duyurulan en heyecan verici projelerden birisi, League of Legends dünyası Runeterra’da geçen bir animasyon dizisi olan Arcane idi.

ARCANE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Arcane dizisi 7 Kasım tarihinde Netflix üzerinden erişime açılacak.

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