Arcane ne zaman çıkacak?

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Riot Games ekibinin sıfırdan geliştirdiği Arcane dizisi, hayranları ile buluşmak için gün sayıyor. Riot Games 10. yıl yayınında duyurulan en heyecan verici projelerden birisi, League of Legends dünyası Runeterra’da geçen bir animasyon dizisi olan Arcane idi.

ARCANE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Arcane dizisi 7 Kasım tarihinde Netflix üzerinden erişime açılacak.