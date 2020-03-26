Arayüz tasarımı bulut bilişim uygulamalarının en önemli bileşenlerinden

Yerel bulut e-posta sağlayıcısı Uzman Posta’nın Kurucu Genel Müdürü Gökalp Çakıcı'ya göre ürünü satın alma ya da tercih etmede etkili olan kriterleri sırayla ele şu şekilde alabiliriz;

Kullanım kolaylığı: Bulut bilişiminin kullanılmaya başlandığı ilk dönemlerde servis sağlayıcıların sunduğu hizmetler daha az sayıda ve basitti. Bu yüzden yönetim arayüzleri (veya panelleri de diyebilirsiniz), aynı derecede basit olabiliyordu. Ancak günümüzde çok işlevli, bol butonlu ve seçenekli bulut servis yönetim panellerini kullanmak biraz çaba gerektiriyor. Son kullanıcı için zaman zaman meşakkatli olabilen bu süreci anlaşılır, çabuk öğrenilen, hızlı kullanılabilen bir arayüz sunarak kolaylaştırmak servis sağlayıcının görevleri arasında yer alıyor.

Hız: Cebimizdeki akıllı telefonun yavaş çalışmasına bile tahammül edemediğimiz bir çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla bireysel veya kurumsal kullanım için para ödenen bir bulut servisinin arayüzünün geç yüklenmesi, karmaşık olması, işlem seçerken ve seçilen işlemin gerçekleşmesi için gereğinden fazla aşamalardan geçme zorunluluğu ve sistemden yanıt veya tepki almada zaman kaybedilmesi, o arayüzün problemli olduğunu gösteriyor. Bu nedenle hızlı işlem yapan ve yapılan bir arayüz her zaman daha değerli hale geliyor.

Verimlilik: Menü yapısı çoğu zaman güzel ve şık bir grafik tasarımdan daha önemlidir. Servis sağlayıcı hem göze hoş görünen, sade ama öte yandan da kullanıcının yapmak istediği işlemi hızlı ve doğru şekilde sonuçlandıran sistemler kurmak zorundadır. Üstelik bulut servisinin sunulduğu pazarlar, kullanıcı segment ve demografileri çok farklılık gösteriyorsa, buna paralel olarak fiyat ve ürün seçenekleri farklılaşan arayüz uygulamaları, sistemin ve dolayısıyla şirketin verimliliğini artıracaktır.

Kullanıcı sadakati: Yukarıdaki maddelerle bağlantılı olarak, iyi düzenlenmiş ve kullanıcı için özelleştirilmiş bir arayüz kullanıcı sadakatine büyük katkı sağlamaktadır. Bulut servis kullanıcısının işlem için web veya mobildeki arayüze giriş yaptığında özelleştirilmiş bir ekranla karşılaşması, hesabına özel kullanım seçenekleri ve fırsatların önüne getirilmesi, kullanıcı deneyimi ve dolayısıyla sadakati açısından kritik öneme sahiptir.

Güvenlik: Hangi bulut servisinden söz edersek edelim, en önemli bileşenlerden biri de elbette güvenlik olarak karşımıza çıkıyor. Bulut servisinin sunucularında her türlü güvenlik önlemi alınmış olabilir, ancak bunun arayüzde kullanıcıya hissettirilmesi, yönetim panellerine girişte ve orada yapılan işlemlerde kimlik doğrulama ve işlem onay süreçlerinin hem kolay hem işlevsel hem de hızlı olması gerekiyor.



