Araştırma şirketi DORinsight’ın başına o geçti

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 1996 yılında mezun olan Pınar Köseoğlu, çalışma hayatına aynı yıl Nielsen’de başladı. Burada 10 yıl boyunca perakende paneli araştırmalarında global satış da dahil olmak üzere çeşitli pozisyonlarda çalıştı. 1999-2000 yılları arasında Kaliforniya Üniversitesi-Berkeley’de Stratejik Pazarlama diploması alan Köseoğlu, 2007- 2011 tarihleri arasında ise Sütaş’ta sırası ile Araştırma ve Pazarlama Direktörü olarak görev yaptı.

Temmuz 2001’de WPP bünyesindeki Millward Brown’a katılan ve Kalitatif Araştırma bölümünün direktörlüğünü yürüten Köseoğlu, Şubat 2018-Mart 2020 tarihleri arasında Kantar şirketinde Pazarlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı olarak hizmet verdi.

Pınar Köseoğlu, Haziran 2020 tarihinden itibaren DORinsight’ın yeni Genel Müdürü olarak görev yapmaya başladı.