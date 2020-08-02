Arabayı kim buldu ve icat etti? Araba ne zaman bulundu

Çok eski yıllara dayanan arabanın icadı, buharlı motor gücü ile başladı ve zaman içerisinde gelişim gösterdi. Yapılan eklemeler ve keşifler ile beraber, araçların günümüze şekli değişti ve en çok kullanılan ulaşım araçları haline geldi.

Arabayı Kim Buldu?

Arabanın icadı yaklaşık olarak 300 yıl kadar öncesine dayanmaktadır. 18. yüzyılda yaşanan makine çağının gelişim göstermesi ile beraber, kendi kendine hareket edebilecek bir araç düşüncesi öne çıktı. Öncelik olarak tam araç şeklinde bilinmese bile 1705 senesinde İngiliz Thomas Newcomen ile beraber, 1760 yılında James Watt, maden ocaklarında kullanmak amaçlı buharla çalışan ve güç iletimi sağlayan makineleri icat etti. Bu şekilde sanayi devrimi başladı. Ancak ilk olarak Fransız bir Soylu olan Nicholas Cugnot kara aracını icat etti.

Araba Ne Zaman Bulundu?

Çok büyük bir kazan üzerinden çalışan buharlı motor şeklinde, üç tekerlekli bir tasarım yaratan Nicholas Cugnot, karada kendi kendine hareket edebilecek ilk aracı oluşturdu. Bu aracın ortaya çıkma tarihi ise 1769 yılına dayanmaktadır. Saatte yaklaşık 4,5 kilometre yapan bu araç konusunda, ayrıca her 20 kilometrede hareket için kazanın doldurulması gerekmekteydi.