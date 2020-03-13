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Teknoloji
Haber Giriş: 13.03.2020 - 09:41,Son Güncelleme:/

Ar-Ge faaliyetlerini ürüne dönüştürüyor, Avrupa'yı hedef seçti

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Ar-Ge faaliyetlerini ürüne dönüştürüyor, Avrupa'yı hedef seçti
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Müşteri İlişkileri Yönetimi alanındaki deneyimini Ar-Ge faaliyetleriyle ürüne dönüştüren Innthebox, ABD ve Avrupa pazarını hedefliyor.

Şirket, 2019 yılında yüzde 100’ün üzerinde büyüyerek kurulduğu günden bu yana sürdürdüğü istikrarlı büyümesini devam ettirdi. 2014 yılından bu yana her yıl yüzde yüze yakın bir büyüme ile ilerlediklerini kaydeden şirketin CEO’su Önder Tellioğlu, '2019 yılındaki en büyük hedeflerimizden biri, sağladığımız hizmetleri ürün haline dönüştürmekti. Üç yeni ürünümüzle bu yolda çok önemli bir adım attık' dedi.

Microsoft Teknoloji Danışmanlığı faaliyetleri yürüten ve bir şirketin veya çalışanının müşteriye temas ettiği tüm satış, pazarlama, müşteri hizmetleri, uygulama deneyimi ve proje yönetimi gibi tüm alanlarda hizmet veren ve proje geliştiren şirket, başta perakende ve e-ticaret olmak üzere finanstan profesyonel hizmetlere, üretimden lojistiğe kadar farklı sektörlere yönelik çözüm geliştiriyor.

Ar-Ge faaliyetlerinin kapsamını genişletiyor

Mevcut yürütülen faaliyetlerden bağımsız olarak 2018 yılında Ar-Ge ekibini hayata geçiren şirket, Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Microsoft Teknoloji Danışmanlığı alanındaki tecrübesini bir araya getirerek hizmetlerini ürüne dönüştürme yolunda büyük bir adım atarak INN.Campaign, INN.Club ve tanıtımı önümüzdeki günlerde yapılacak olan INN.Quote olmak üzere üç yeni ürün geliştirdi. 

2020 yılı hedeflerinde yurtdışına açılma var

Ar-Ge faaliyetlerinin başarıyla sonuçlanmasıyla birlikte yurtdışına açılma kararı alan şirket, 2020 yılında yurtdışına yönelik bir proje almayı hedefliyor. En büyük hedeflerinin yurtdışına açılmak olduğunu belirten Tellioğlu, “Bu yıl ürün ve hizmetlerimizi servis modeline taşımış olmayı ve mutlaka Avrupa ve ABD pazarında önemli bir projeye imza atmayı istiyoruz.” dedi.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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