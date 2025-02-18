Apple'ın yeni telefonunun adı belli oldu

Haberin Devamı

Yeni iPhone SE'nin bu hafta tanıtılması bekleniyor. Tanıtılacak bu yeni cihazın ismi ise tahmin edildiği gibi iPhone SE 4 değil, farklı bir şey olabilir.



Bloomberg'den Mark Gurman, en yeni nesil bütçe dostu iPhone'un, iPhone 16 serisi ile yeniden isimlendirileceğini, SE geleneğinin sona ereceğini söylüyor.



Bu konuda 2024 yılının Aralık ayında da benzer iddialar gündeme gelmiş ve telefonun adının iPhone 16E olacağı belirtilmişti.



Apple CEO'su Tim Cook 19 Şubat'ta yapılacak tanıtıma dair X üzerinde yaptığı paylaşımında "ailenin en yeni üyesi ile tanışmaya hazır olun" ifadelerini kullanmıştı.



Bu sözlerin de iPhone SE'nin isim değiştirerek, iPhone 16 ailesinin "uygun fiyatlı" üyesi olarak tanıtılacağı iddialarını desteklediği düşünülüyor.



Sonuçta bu cihazın içerisinde, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ta yer alan A18 işlemcinin yer alması bekleniyor.



6,1 inçlik ekran, Apple Intelligence özellikleri, yeni işlemci, Apple'ın kendi üretimi olan modeli kullanan ilk iPhone olması gibi cihazın yaşayacağı değişim de göz önüne alınınca, isim değişikliği mantıklı geliyor.



Tüm bunlara dair resmi onay için sadece bir gün daha beklememiz yetecek. Çarşamba günü Apple duyurusunu yapınca, her şeyi öğrenmiş olacağız.