Apple'ın yeni şırınga emojisi aşıya olan güveni artırabilir mi?

Apple'ın yeni emojisinde şırınganın içi boş.

İnternette kullanılan simgeleri toplayan ve izleyen Emojipedia adlı siteye göre, artık aşı emojisini Covid-19'dan bahsederken kullanmak, daha mümkün hale geldi.

Emojipedia geçen yıl internet iletişiminde Covid aşısı konusu nedeniyle şırınga simgesinin kullanımının hızla arttığını bildiriyor.

Siteye göre şırınga emojisi daha önce en çok kan bağışı ile ilgili olarak kullanılıyordu.

Ama koronavirüs salgınının başlamasından sonra maske ve mikrop emojileri gibi şırınga emojisinin kullanım yerleri de büyük ölçüde değişti ve ağırlıkla aşı için kullanılıyor.

Aralık ayına gelindiğinde artık şırınga emojisi en çok "aşı" "Covid-19", "Pfizer" ve "Moderna" kelimeleriyle özdeşleşmişti.

Apple konuyla ilgili bir açıklama yapmadı ama şırınga ile ilgili değişiklik Apple'ın son cep telefonu işletim sistemi iOS 14.5'un beta versiyonunda keşfedildi ve yakında muhtemelen tüm kullanıcılar tarafından erişilebilecek.

Yeni emojilerin sektörü düzenleyen kurumlardan biri olan Unicode Konsorsiyumu'nun onayına sunulması gerekiyor ama mevcut emojilerde Apple'ın yaptığı türden küçük değişiklikler böyle bir onay olmadan yapılabiliyor.

Google'ın Android işletim sistemlerinde böyle bir değişiklik olmadı ama büyük yazılım firmaları genellikle bir süre sonra aynı tasarımda birleşiyor.

Apple 2016 yılında tabanca emojisini su tabancasına çevirmiş, Google, Samsung, Microsoft ve diğerleri de bir süre sonra onu izlemişlerdi.

Son değişiklik İngiltere'de Kraliyet Kamu Sağlığı Derneği tarafından memnuniyetle karşılandı, bu imaj değişikliğinin Covid-19 aşısına güveni artırıcı bir etkisi olabileceği yorumu yapıldı.

Aşı pasaportu uygulamalarına sınırlama

Apple aynı zamanda "aşı pasaportu" yani bir kişinin test veya aşı olduğunu gösteren ve böylece bazı mekanlara girişine imkan veren uygulamalara da sınırlamalar getirdi.

Şirketten yapılan açıklamada bu tür "pasaport veya belgeler" sunmaya yarayacak yazılımların giderek attığı kaydedildi.

Fakat Apple şimdi böylesi yazılımların kullanılmasını onaylamak için, bu uygulamaların, bulundukları ülkenin kamu sağlığı makamları ve onlara bağlı şirketlerle çalışmaları şartını getirdi.

Bu değişikliğin "hassas verilerin sorumlu bir şekilde kullanılması ve güvenilir bir işlevselliği olabilmesini güvence altına almak amacıyla" yapıldığı kaydedildi.