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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 02.03.2020 - 09:40,Son Güncelleme:/

Apple'ın iPhone'dan çok daha fazla satan ürünü hangisi?

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Apple'ın iPhone'dan çok daha fazla satan ürünü hangisi?
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Türkiye'de özellikle iPhone 3GS modelinin ardından çok daha fazla aşina olduğumuz iPhone modelleri o günden bu yana kullanıcı kitlesini artırıyor. Dünya genelinde büyük satış rakamlarına ulaşan iPhone'lar, buna karşın Apple'ın en çok satan ürünü değil! Peki Apple, en çok hangi cihazını satıyor?

Samsung'tan daha az telefon satmasına karşın iPhone satışlarından daha çok gelir elde etmeyi başaran Apple, gelecek aylarda yeni nesil iPhone modelleriyle kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Apple'ın en çok satan ürünü hangisi? Pek çok kişi bu cihazın bir iPhone modeli olduğunu düşünürken, işin aslı oldukça farklı: AirPods

Kablosuz kulaklık pazarında önemli oranda bir pazar payını elinde bulunduran Apple, 15 milyar dolarlık satış hedefine ulaşmaya çalışıyor. Yani şirketin toplamda 85 milyondan fazla AirPods satması kuvvetle muhtemel görünüyor. Bu da Apple'ın AirPods'u iPhone'dan daha çok sattığını ortaya koyuyor. 

Şirket, son olarak AirPods Pro adında yeni bir ürün ortaya çıkarmış ve Türkiye'de 1899 TL'den alıcısına ulaşmaya başlamıştı. Cihazın en önemli özelliği ise aktif gürültü engelleme teknolojisini kullanıyor olması... Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre ise Apple, bu ay iPhone 9'u tanıtacak, beraberinde ise AirPods Lite veya AirPods Pro Lite adında fiyatı uygun bir kablosuz kulaklık duyuracak. 

ViewSonic monitör incelemesi Oyun monitorleriyle yakından tanınan bir isim olan ViewSonic’in yeni monitorü VX2758-C-mh Doom oynadık.
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