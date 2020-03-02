Apple'ın iPhone'dan çok daha fazla satan ürünü hangisi?

Samsung'tan daha az telefon satmasına karşın iPhone satışlarından daha çok gelir elde etmeyi başaran Apple, gelecek aylarda yeni nesil iPhone modelleriyle kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Apple'ın en çok satan ürünü hangisi? Pek çok kişi bu cihazın bir iPhone modeli olduğunu düşünürken, işin aslı oldukça farklı: AirPods!



Kablosuz kulaklık pazarında önemli oranda bir pazar payını elinde bulunduran Apple, 15 milyar dolarlık satış hedefine ulaşmaya çalışıyor. Yani şirketin toplamda 85 milyondan fazla AirPods satması kuvvetle muhtemel görünüyor. Bu da Apple'ın AirPods'u iPhone'dan daha çok sattığını ortaya koyuyor.



Şirket, son olarak AirPods Pro adında yeni bir ürün ortaya çıkarmış ve Türkiye'de 1899 TL'den alıcısına ulaşmaya başlamıştı. Cihazın en önemli özelliği ise aktif gürültü engelleme teknolojisini kullanıyor olması... Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre ise Apple, bu ay iPhone 9'u tanıtacak, beraberinde ise AirPods Lite veya AirPods Pro Lite adında fiyatı uygun bir kablosuz kulaklık duyuracak.