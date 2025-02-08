Apple'ın iOS 18.4 sürümü geliyor: "Daha yetenekli Siri" ufukta mı?

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Apple'ın iOS 18.3 sürümünü Ocak ayının sonlarında indirmeye sunmasının ardından artık beklenti iOS 18.4 sürümüne kaydı.

Söz konusu sürümün Siri için büyük yenilikler içermesi ve daha fazla Apple Intelligence özelliği getirmesi bekleniyor.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre, güncelleme geliştiriciler için "çok yakında" kullanılabilir olacak.

Çok yakında derken, biraz daha net olmak gerekirse Gurman'ın işaret ettiği tarih önümüzdeki haftanın ortası ya da bir sonraki haftanın başı.

Geçtiğimiz yıl iOS 17.4 beta 25 Ocak'ta yayınlanmıştı. Ancak Ondan önceki yıl iOS 16.4 16 Şubat'ta sunulmuştu.

Yani tarih tekerrürden ibaretse, Gurman'ın verdiği tarih aralığı doğru çıkacak gibi görünüyor.

iOS 18.4'te neler var?

iOS 18.4 ile Apple'ın Siri'yi nihayet Apple Intelligence destekli cihazlar için "geliştireceği" tahmin ediliyor.

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Bu "geliştirmeler" arasında kişisel bağlam anlama, ekran farkındalığı ve uygulamaları kontrol edebilme yetenekleri yer alıyor.

Ayrıca yeni sürüm ile "Önemli Bildirimler" de gelebilir, bu özellik YZ yardımı ile seçilen belirli bildirimlerin otomatik olarak öne çıkarılmasını sağlayacak.

Apple, iOS 18.4 ile Apple Intelligence'ı yeni dillerde kullanıma sunacak. Bu diller arasında Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce, İspanyolca ve Vietnamca yer alıyor.

Tüm bunlar cihazınızı iOS 18.4'e yükseltmek için yeterli gelmediyse, yeni emojiler geleceği "müjdesini" de verelim. Bu emojiler arasında parmak izi, göz altı torbaları olan bir yüz, arp, kök sebze, yapraksız bir ağaç, leke ve bir de kürek yer alıyor.

Bakalım iOS 18.4 beta 1 çıktığında, gerçekten bunların hepsini görebilecek miyiz...