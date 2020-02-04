Apple'ın internet sitesini oyun kahramanları bastı

Hot Lava



Klei tarafından geliştirilen Hot Lava kızgın eriyik lava ve nostalji dolu ortamlarda geçen bir aksiyon oyunu. Ayrıca dört oyuncuya kadar çok oyunculu modda oynanıyor ve zemine değmeden koşarak, zıplayarak tırmanarak ya da sallanarak ilerlemek için ustalık ve beceri gerektiriyor.

LEGO Brawls



LEGO tarafından Apple Arcade için geliştirilen LEGO Brawls her şeyin olabileceği eğlenceli ve takım oyununa dayalı bir aksiyon oyunu.





Sonic Racing



Dünyanın en hızlı kirpisi, SEGA tarafından geliştirilen süper hızlı yarış oyunuyla geri döndü. Yarıştıkça daha çok ödül kazanacağınız, çok oyunculu modda dünya genelinde insanlarla oynayabileceğiniz yarış deneyiminde çok eğleneceksiniz.

PAC-MAN Party Royale



Bandai Namco Entertainment Inc tarafından geliştirilen çok oyunculu bir retro arcade oyunu. Oyun salonlarının nostaljisini çok oyunculu oyun deneyimiyle birleştiren PAC-MAN ile arkadaşlarınıza meydan okuyun.





Oceanhorn 2



Cornfox & Brothers Ltd tarafından geliştirilen ve çok popüler birinci oyunun devamı olan Oceanhorn 2’de kahramanımız büyüleyici bir maceraya atılıyor. Destansı bir RPG oyunu olan Oceanhorn 2 görkemli grafikleriyle çözülmeyi bekleyen akıllı bulmacalar ve ve keşfedilecek gizemli mekanlar sunuyor.

Sneaky Sasquatch



RAC7 Games tarafından geliştirilen Sneaky Sasquatch, ailenizle oynayabileceğiniz, Sasquatch’ın hayatını yaşayıp onunla beraber günlük sıradan şeyleri yapabileceğiniz eğlenceli bir oyun.

Apple Arcade



Başka hiçbir mobil platformda bulunmayan 100’den fazla oyunu içeren Apple servisi Apple Arcade’de bulunan tüm oyunları tek bir üyelikle iPhone, iPad, Apple TV ve Mac’inizde oynayabilirsiniz. App Store içinde ayrı bir sekme altında olan Apple Arcade’de farklı oyuncu beklentilerine göre ayrılmış oyun koleksiyonları bulunuyor. En yaratıcı yazılım geliştiriciler tarafından oluşturulan koleksiyonlar Apple editörleri tarafından oyun içeriği, hikayesi, deneyimi ve lokalizasyon için kontrol ediliyor ve en iyi hale getiriliyor. Oyunların neredeyse tamamı Türkçe.

Apple Arcade içinde ailenizle beraber oynayacağınız oyunlardan, arkadaşlarınızla aynı anda oynayabileceğiniz çok oyunculu oyunlara, aksiyon sevenler için bir seçkiden, oyun oynamaya yeni başlayanlara uygun olabilecek oyunlara, bulmaca, strateji, macera, RPG ve çok daha fazlasına ulaşabilirsiniz. 100’den fazla oyun içinden seçim yapabilmenizi kolaylaştırmak için Apple Arcade, karakterlere ya da oyunların geçtiği mekanlara göre de farklı önerilerle kullanıcılara seçenekler sunuyor.

Aile bireyleriyle oyunları ayrı ayrı oynamak isterseniz de aile paylaşımı sayesinde Arcade üyeliğini 5 kişi ile paylaşabilirsiniz.



