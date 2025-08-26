Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’u 2026’da geliyor: İşte tüm detaylar

Haberin Devamı

Apple’ın uzun süredir konuşulan katlanabilir iPhone modeli hakkında yeni bilgiler Bloomberg yazarı Mark Gurman’ın Power On bülteninde paylaşıldı. Gurman’a göre cihaz 2026’da piyasaya sürülecek ve Apple’ın bugüne kadarki en iddialı iPhone’u olacak.

KİTAP GİBİ AÇILAN TASARIM

Katlanabilir iPhone, Android rakiplerinde olduğu gibi kitap şeklinde açılacak. Kapalıyken 5–6 inçlik dış ekranıyla klasik bir iPhone gibi kullanılabilecek; açıldığında ise 8 inçlik büyük bir iç ekran kullanıcıların karşısına çıkacak.

TOPLAM DÖRT KAMERA

Cihazda toplamda dört kamera bulunacak:

Ön ekranda bir selfie kamerası

İÇ EKRANDA BİR KAMERA

Arkada biri ana kamera, diğeri ultra geniş ya da telefoto olması beklenen iki kamera

Bu sayede hem kapalı hem de açık kullanımda güçlü bir fotoğraf deneyimi sunulacak.

TOUCH ID GERİ DÖNÜYOR

Yeni modelde Face ID yerine Touch ID kullanılacak. Parmak izi sensörü, cihazın yan tarafındaki güç tuşuna entegre edilecek. Apple’ın bu tercihi, cihazın inceliği nedeniyle. Analist Ming-Chi Kuo’ya göre katlanabilir iPhone kapalıyken yalnızca 9,5 mm kalınlığında olacak. Bu ölçüler, bugüne kadarki en ince iPhone anlamına geliyor.

APPLE’IN YENİ MODEMİ

Katlanabilir iPhone’da Apple’ın kendi geliştirdiği ikinci nesil C2 modem yer alacak. Bu modem, iPhone 16e’de tanıtılan C1 modemin devamı niteliğinde ve daha yüksek hızlar sunacak. Ayrıca cihazlarda SIM kart yuvası bulunmayacak; sadece eSIM desteği olacak.

RENK SEÇENEKLERİ VE FİYAT

Apple ilk katlanabilir modelinde sadece siyah ve beyaz renk seçenekleri sunacak. Fiyat konusunda resmi bir bilgi olmasa da, Android rakiplerinin 1800 doların üzerinde satıldığı düşünüldüğünde, Apple’ın daha düşük bir fiyat belirlemesi beklenmiyor.

TAKVİM VE SONRAKİ MODELLER

2026: Katlanabilir iPhone satışa sunulacak.

2027: Apple, Pro modellerinde tamamen camdan oluşan yeni bir tasarıma geçecek.

2025 iPhone 17 Serisi: Bu yıl ise daha mütevazı yenilikler gelecek. Ön tarafta büyük bir değişiklik olmayacak, arka kamera modülü ise dikdörtgen forma kavuşacak. Ayrıca “iPhone 17 Air” modeli seriye katılacak ve bugüne kadarki en ince iPhone olacak.

Apple’ın katlanabilir iPhone’u, şirketin mobil cihaz stratejisinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Hem tasarımı hem de teknik detaylarıyla merakla beklenen bu modelin, pazardaki dengeleri değiştirmesi olası.