Apple'ın hatasını bulan üniversite öğrencisine 25 bin TL ödül

Telefonuna oyun indirdiği sırada sistem açığını fark eden Türkmenistanlı Almaz Seidov, konuyu bildirdiği firma tarafından 25 bin lirayla ödüllendirildi.

Ülkesinden yaklaşık 2 yıl önce üniversite eğitimi almak üzere Türkiye'ye gelen Kastamonu Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Seidov, teknolojiye de ilgi duyarak kendi imkanlarıyla sistem açıklarını bulmak için çalışmalara başladı,

Arkadaşına ait telefonla Apple ile tanışan ve ilk bulduğu sistem açığıyla 250 lira ödül kazanan Seidov, çalışmalarını kendine ait aynı markanın telefonu üzerinde sürdürmeye devam etti.

Bu çalışmalarının ardından kısa süre önce Apple Store'de oyun indirirken sistem açığı bulan Türkmenistanlı genç, durumu firmaya bildirdi.

Bunun üzerine firma Seidov'u teşekkür mailinin yanı sıra 25 bin lira ile de ödüllendirdi.



"Başkaları zarar görmesin diye sistem hatalarını bulmayı hedefliyorum"

Seidov, boş vakitlerinde telefonda veya bilgisayarda oyun oynamayı sevdiğini söyledi.

Yeni aldığı telefonunda oyun yüklemeye çalıştığı sırada bulduğu açığı anlatan Seidov, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeni aldığım Iphone telefonda Apple Store oyun yükleme programından telefonun ayarlarına girdim ve uygulama ayarına izin vererek çıkış yaptım. Daha sonra Apple Store'ye oyun yüklemek için giriş yaptım ve bir şeyler indirmek istediğimde telefon kilitlenerek donmaya başladı. Telefonu kapatıp açtıktan sonra denediğimde oyunu kolaylıkla indirmeye başladım ancak uygulama ayarlarına baktığımda hepsi açılmış durumdaydı. İlk başta yaptığım gibi tekrar denemek istedim yine aynı sorunla karşılaştım ve sistem hatası olduğunu anladım. Daha önce de Apple'ın sistem hatasını bulmuştum ve iletişim kurarak sistemde hata olduğunu bildirdim. Apple, bulmuş olduğum sorunun ciddi bir hata olduğunu söyleyerek bana teşekkür maili ve 25 bin lira ödül gönderdi. Bu duruma gerçekten çok sevdindim."

Seidov, diğer firmaların da sistem açıkları üzerine çalışacağını belirterek, "Türkmenistan'da kimsenin böyle açıklar bulduğunu duymadım. Bu benim için gurur kaynağı oldu. Bu sefer büyük hata bulup iyi bir ödül aldığıma şaşırdım ve çok sevindim. Başkaları zarar görmesin diye sistem hatalarını bulmayı hedefliyorum." diye konuştu.