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Apple'ın güncellemesinde inanılmaz özellikler!

Güncelleme Tarihi:

#Apple İos 18.4#İphone Güncellemeleri#Visual Intelligence
Appleın güncellemesinde inanılmaz özellikler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2025 10:29

Apple Nisan başında yeni iOS 18.4'ü yayınladı. Ancak birçok kullanıcılar yeni güncelleme için birçok sorunu bildirince Apple 18.4.1 adında hataların giderildiği yeni bir sürüm yayınlama kararı aldı. Peki iOS 18.4 ile ne gibi yeni özellikler geldi?

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Apple, iPhone modelleri için çıkardığı iOS işletim sisteminin yeni sürümü 18.4'ü nisan başında yayınlamıştı. Ancak kullanıcılar yeni sürüm ile otomobillerdeki Car Play uygulamasında yaşanan hatalar gibi birçok sorunu bildirdi. Apple'ın 18.4.1 adında yeni bir yazılım güncellemesi yapacağı ve bu son sürümdeki hataları giderileceği konuşuluyor. Ancak yine de iOS 18.4 kullanıcıları cezbetmeye devam ediyor. İşte iOS 18.4 ile iPhone kullanıcılarına sunulan en yeni özelliklerden bazıları: 

TELEFONLAR BİTKİ VE HAYVANLARI TANIYABİLECEK

Artık bitki ve hayvanları tanımlamak için Visual Intelligence (görsel zeka) özelliğini kullanabiliyorsunuz. Bunun için resimlerini çekmeniz yeterli. Visual Intelligence resmini çektiğiniz hayvan ve bitkiler hakkında bilgiler edinebiliyorsunuz. Bu özellik ile bir posteri veya broşürü takvime etkinlik olarak da ekleyebiliyorsunuz. iPhone 16'larda kullanılan bu özellik artık iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerine de geldi. Ayrıca iPhone 15 modellerine, iPhone 16 modellerindeki kamera kontrol düğmesi gibi kullanılabilecek bir görsel zeka eylem düğmesi eklendi.

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YENİ ORTAM MÜZİKLERİ 

iOS 18.4'e gelen eklemelerden biri de Apple'ın mevcut Arka Plan Sesleri işlevinin genişletilmesi. 'Ambient Sounds' özelliği Chill, Sleep, Productivity ve Wellbeing gibi dört farklı çalma listesi içeriyor.

Kullanmak için özelleştirme sırasında Kontrol Merkezinize Ortam Müziği simgesini eklemeniz ve ardından rahatlatıcı çalma listenizi seçmeniz yeterli.

GENİŞLETİLMİŞ APPLE INTELLIGENCE, YENİ KISAYOLLAR VE YENİ EMOJİLER 

Sohbet programı ChatGPT'nin Apple kullanımı genişletildi. Yeni IOS 18.4 ile ChatGPT artık Apple'ın yapay zeka uygulaması Apple Intelligence ile kullanılabilecek.

iOS 18.4'te göz altı torbaları, parmak izi, yaprakları dökülmüş ağaç, kök sebze, arp, kürek ve sıçrama gibi yeni emoji karakterleri kullanıcılara sunuldu.

iOS 18.4'te kısa yollar da geliştirildi. Telefonunuzun kısa yollar uygulamasına gittiğinizde, Safari, Apple Haritalar ve Apple Haberler de dahil olmak üzere çeşitli Apple uygulamalarının ayarlarını değiştirmenize olanak tanıyan yeni bir eylem katmanı kullanıcılara sunuldu.

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FOTOĞRAFLARA YENİLİK 

Yeni iOS ile fotoğraflar bölümüne de güncelleme geldi. Başlangıç ​​olarak, 'Son Görüntülenenler' ve 'Son Paylaşılanlar' galerilerinizi etkinleştirebilecek veya devre dışı bırakabileceksiniz. Ayrıca, 'Sizinle Paylaşılanlar' ve 'Albümde Olmayanlar' olmak üzere iki yeni filtreleme seçeneğine sahip olacaksınız. Böylece belirli bir fotoğrafı bulmaya çalışırken uzun süre kaydırmak zorunda kalmayacaksınız.

Yeni Fotoğraflar işlevleri ayrıca yeni bir albüm sıralama kategorisi olan 'Değiştirilme Tarihine Göre Sırala' ve tüm fotoğrafları aynı anda silme veya kurtarma becerisini içeriyor.

ARKA TARAF EYLEM BUTONU 

Yeni iOS ile gelen bir diğer özellik ise telefonunun arka tarafına atanan eylem butonu. Atanan eyleme göre arka tarafa birkaç kez dokunulduğunda bu eylem gerçekleştirilecek. Örneğin yeni iPhoneların arka taraflarına birkaç kez dokununca ekran görüntüsü alınabilecek.

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#Apple İos 18.4#İphone Güncellemeleri#Visual Intelligence

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