Apple'ın "daha zeki" Siri gecikmesi, diğer ürünleri de vuruyor

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Apple, bu hafta "daha kişiselleştirilmiş" Siri'nin söz verilen tarihte yetişmeyeceğini açıkladı. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında verilen sözün tutulamaması, şirketin diğer ürünlerine de yansıyor.



Bu ürünlerden biri de, Apple'ın Siri özellikleri üzerinden çalışan akıllı ev merkezi. Hakkında çıkan ilk iddialara göre 2025 yılı Mart ayında (yani bu ay) piyasada olması beklenen ürün, Siri'de yaşanan sorunlar sebebiyle ertelendi.



Duvara monte edilen altı inçlik dokunmatik ekrana sahip ürün, görüntülü görüşme yapmak ve akıllı ev cihazlarını kontrol etmek için kullanılabilecek ve büyük oranda ses ile kontrol edilecek.



Ses ile kontrol konusunda Siri'ye bel bağlanmışken, Siri'de yaşanan gecikme de, bu akıllı ev merkezini geciktirmiş oldu.



Ancak şirket çalışanlarının söz konusu ürünün demo modellerini evlerine götürüp, test etmeye başladıkları da gelen haberler arasında.



Yani Siri konusunda aşama kaydedilince, bu ürünün de piyasaya çıkacağını düşünebiliriz.