Apple'ın "Air" haftası: Yeni ürünler geldi!

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Apple, MacBook Air'in M4 işlemci ile donatılmış yeni sürümünü tanıttı. Uzun süredir bu ürünün tanıtılmasını bekleyen teknoloji kaynakları, yanılmadı.



M4 MacBook Air'in satış fiyatı 13 inçlik modelde 49 bin 999 TL'den başlıyor. Yeni MacBook, yeni bir renkle de sunuluyor: Gök Mavisi. Bunun dışında, alıştığımız Gümüş, Yıldız Işığı ve Gece Yarısı renkleri de cihazın sunulan renklerinden.



15 inçlik modelde ise fiyat artıyor ve 59 bin 999 TL'ye çıkıyor.



Hem 15 inç olsun, hem de 10 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU, 24 GB RAM ve 512 GB SSD depolama isterseniz, ödemeniz gereken tutar 79 bin 999 TL.

Apple, M4 işlemci sayesinde yeni MacBook Air'in, M1 işlemcili MacBook Air'den iki kat daha hızlı olduğunu söylüyor.



12 Mart'ta satışa çıkacak MacBook Air'ler şu an için ön sipariş aşamasında.

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YENİ MAC STUDİO DA KARŞIMIZDA



Apple ayrıca Mac Studio'nun yeni modellerini tanıttı. 14 çekirdekli CPU, 32 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine ile sunulan M4 Max işlemcili Mac Studio 99 bin 999 TL, 28 çekirdekli CPU, 60 çekirdekli GPU ve 32 çekirdekli Neural Engine ile sunulan M3 Ultra işlemcili Mac Studio ise 199 bin 999 TL fiyat ile sipariş edilebiliyor.



Şu anda ön siparişte olan Mac Studio'ların teslim tarihi ise 12-14 Mart arasında, satışlar da 12 Mart'ta başlayacak.