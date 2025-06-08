Apple'dan yeni YZ hamlesi! Çevirmeniniz kulağınız olacak

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Siz kullanmasanız bile, çevrenizdeki inşaların kulaklarında gördüğünüz AirPods sayısında bir artış fark etmiş olmalısınız. Apple'ın kulaklıkları giderek daha da fazla kişi tarafından ve giderek artan sürelerde kullanılıyor.

Teknoloji devinin yarın başlayacak Dünya Geliştiriciler Konferansı - WWDC 2025'te tanıtması beklenen yeni bir özellik, bu süreyi daha da artırabilir: Yapay zekâ destekli canlı çeviri.

AirPods kulaklıklar ilk piyasaya çıktığında, sadece kablosuz kulaklık konforu sunuyordu, daha fazlası yoktu. Zaman geçtikçe eklenen Aktif Gürültü Önleme, Transparan modu, Konuşma Algılama gibi özellikler sayesinde bu cihazlar kulaklarınız için birer artırılmış gerçeklik ürünü hâline geldi.

iOS 18.1 ile AirPods Pro 2'ye işitme yardımız ve işitme koruma özellikleri eklenince, AirPods'u kulaktan çıkarmamak için önemli bir gerekçe sunulmuş oldu.

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iOS 26 ile gelecek yeni bir güncelleme, bu durumu daha da ileri taşıyacak.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre, Apple gözde kulaklıklarına Apple Intelligence destekli canlı çeviri özelliği geliştiriyor.

Yani İngilizce konuşan bir kullanıcı, İspanyolca konuşan birini duyduğunda, iPhone konuşmayı İngilizceye çevirip, AirPods üzerinden kullanıcısına iletecek.

İngilizce konuşan kullanıcının söyledikleri ise İspanyolcaya çevrilip, iPhone üzerinden karşıdaki kişiye iletilecek.

Gurman özelliğin birden fazla AirPods modelinde sunulabileceğini söylüyor, zira YZ işlemleri kulaklıkla eşleştirilen iPhone üzerinde halledilebiliyor.

Tabii karşımızda Apple olduğu için, bu yenilik tanıtılması beklenen "AirPods Pro 3'e özel" olarak da sunulabilir.

Birden fazla dilin konuşulduğu ortamlarda ne kadar bulunduğunuza bağlı olarak, böylesi bir çeviri desteği çok işe yarayacaktır.

Evet, yapay zekâ hayatımıza girdikçe, bilim kurgu filmlerine daha da yaklaşıyoruz.