Apple'dan yeni uyarı: Dünya çapında saldırılar var

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Apple, bu hafta bazı kullanıcılarına hükümetler tarafından kullanılan casus yazılımların hedefi oldukları konusunda uyarılarda bulundu.



Şirket, geçmişte de casus yazılım saldırısına uğrayan kullanıcılarına benzer uyarılar yollamıştı. Google ve WhatsApp da son yıllarda benzer bildirimleri kullanıcıları ile paylaşıyor.



Çarşamba günü itibarı ile sadece iki kullanıcı Apple'ın bu haftaki bildirimlerini aldığını kabul etti.



Biri, Fanpage adlı İtalyan haber sitesinde görev yapan İtalyan gazeteci Ciro Pellegrino. Pellegrino, Apple'dan salı günü aldığı mesajda casus yazılımların hedefi olduğu uyarısı bulunduğunu açıkladı.



İtalyan gazeteci, bu uyarıyı alan tek kişi olmadığını, mesajda "Bu bildirim 100 ülkede etkilenen kişilere gönderildi" ifadesinin yer aldığını söylüyor.

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Apple bildirimini aldığını söyleyen ikinci kullanıcı ise, Hollandalı sağ görüşlü aktivist Eva Vlaardingerbroek. X üzerinde paylaşımda bulunan Vlaardingerbroek, aldığı mesajın ekran görüntülerini de yayınladı.

Apple, şimdilik konuyla ilgili daha fazla açıklama yapmadığı için, saldırının doğası ya da ne tür bir casus yazılım kullanıldığı bilinmiyor.

Ancak bu tür yazılımların genelde özel şirketler tarafından geliştirilip ardından hükümetlere satıldığı ifade ediliyor.

Şubat ayında yaşanan benzer bir olayda, Pellegrino'nun Fanpage'de mesai arkadaşı olan Francesco Cancellato'ya WhatsApp'tan bir uyarı gelmişti.

Şirket "cihazınıza saldıran casus yazılım şirketinin hareketlerini engelledik" mesajını kullanıcısına göndermişti.

WhatsApp, Cancellato'nun yaşadığı saldırının kaynağı olarak İsrailli yazılım şirketi Paragon Solutions'ı göstermiş ve ardından iki İtalyan vatandaşı daha öne çıkarak, Paragon'un hedefi olduklarını açıklamıştı.

Paragon'un bu açıklamalardan sonra İtalyan hükümeti ile ilişkisini bitirdiği belirtiliyor.