Apple'dan yeni güncelleme: Siri ile kaza bildirimi özelliği!
Navigasyon ve harita konusunda ciddi rakipleri olan Apple, Haritalar uygulamasını güncelledi. Söz konusu güncelleme ile Siri üzerinden kaza bildirimi yapmak mümkün hale geldi.
Google ve Yandex gibi firmalar ile rekabet içinde olan ABD merkezli Apple, Haritalar uygulamasını güncelledi.
Şirketten yapılan açıklamada yeni güncelleme ile Sürücü ve yolcuların dijital asistan Siri üzerinden kaza bildirimi yapabilecekleri bilgisine yer verildi.
Açıklamada 'Bu özellik, sürücülerin ellerini kullanmak zorunda kalmadan yola odaklanmalarını sağlamak için tasarlandı' ifadesi yer aldı.
Bu özelliği kullanabilmek için 'Hey Siri' komutundan sonra aşağıda yer alan cümlelerden birini söylemeniz yeterli:
- Kaza/tehlike
- İleride kaza var
- Yolda bir aksilik var
- Kazayı/tehlikeyi/olayı kaldır
- Tehlike geçti
- Burada artık olay yok
- Kaza devam ediyor
HANGİ CİHAZLARDA ÇALIŞACAK?
Söz konusu özellik, iOS 14.5 veya daha yeni bir iOS sürümü yüklü iPhone ve CarPlay kullanıcıları tarafından kullanılabilecek.