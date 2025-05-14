Apple'dan yapay zeka destekli pil koruması geliyor

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Apple tarafından kullanıma sunulacak yeni pil yönetim aracı, iPhone'unuzun güç tüketimini nasıl kullandığınıza göre optimize edecek.

The Verge haberine göre Yeni özellik, "kullanıcıların cihazlarından topladığı pil verilerini kullanarak, eğilimleri anlamak ve belirli uygulamaların veya özelliklerin güç çekişini ne zaman azaltması gerektiğini tahmin etmek" amacıyla çalışacak.

Google, 2018 yılında Android'de makine öğrenimi destekli Adaptive Battery özelliğini sunarak, telefon kullanım alışkanlıklarını analiz ettiğini ve hangi uygulamalara arka planda çalışmayı sınırlayacağını, hangilerine ise öncelik vereceğini belirlediğini duyurmuştu. Android ayarları, uygulamaların arka planda veri güncellemesi ve bildirim kontrolü yapabilmesi için nasıl çalışacağına dair yönetim sunuyor. Ancak Apple’ın iOS işletim sisteminde bu kadar detaylı bir analiz sistemi yer almıyor.

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iOS 19 ayrıca, ekran kilidinde telefonunuzu tamamen şarj etmenin ne kadar süreceğini gösteren bir gösterge ekleyecek.

Bloomberg'in raporuna göre, Apple, yapay zeka destekli pil yönetimini, şirketin şimdiye kadar ürettiği en ince telefon olduğu iddia edilen iPhone 17 Air için çıkarıyor. İnce tasarımı, daha küçük bir bataryaya sahip olmasını sağlayacağından, pil tasarrufu daha önemli hale geliyor. Yapay zekalı pil aracı, iPhone 17 Air ile sınırlı olmayacak ve iOS 19'a sahip tüm iPhone'lara sunulacak.

iOS 19'un, daha kapsamlı bir yeniden tasarım ile gelmesi de bekleniyor. Apple, güncellemeyi her yıl Haziran ayında düzenlediği WWDC etkinliğinin bu yıl düzenlenecek toplantısında geliştiricilere sunacak ve Eylül ayında kamuoyuyla paylaşacak.