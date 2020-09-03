Apple'dan veri gizliliğine yönelik dikkat çeken adım

İmza attığımız her şeyin merkezinde, temel insan haklarından biri olan gizlilik yer alıyor. Bu kapsamda ilerleyen haftalarda yayınlanacak olan iOS 14, Apple'a göre paylaştığınız veriler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlayacak ve bu verilerin nasıl kullanıldığına dair daha fazla şeffaflık sunacak.

Yayınlanan videoda Apple'ın altını çizdiği noktalar şöyle:

Safari

“Boşanma avukatı bulmak için sekiz siteye baktım.”

Arka planda neler oluyor? Safari, yolunuza çıkan izleyicileri ortadan kaldırırken, Akıllı Takip Önleme özelliği, kullanıcıyı bir siteden diğerine izleyen reklamverenleri durdurmaya yardımcı oluyor.

Apple Harita

“Evim buraya 300 metre uzaklıkta.”

Arka planda neler oluyor? Harita uygulaması, kullanıcıların verilerini Apple ID ile ilişkilendirmezken, Apple gittiğiniz yerlerin geçmişini tutmadığını belirtiyor.

“Tüm hesaplarımın şifresi…”

Arka planda neler oluyor? Kredi ve banka kartı numaralarınız Apple tarafından gizlenirken şirket, sizinle ilişkilendirilebilecek işlem bilgilerini saklamadığını belirtiyor.

Apple Sağlık

“Kalp atış hızım şu anda 150, 151, 152, şimdi tekrar 150 oldu.”

Arka planda neler oluyor? Sağlık uygulamasının hangi bilgileri alabileceğini ve bu bilgilerin kimlerle paylaşılacağı kontrol edilebiliyor. Telefonunuz parola, Touch ID veya Face ID ile kilitliyken Sağlık uygulamasındaki tüm sağlık ve fitness verileriniz şifrelenirken, watchOS ve iOS’in yeni sürümlerini kullanıyorsanız ve iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirdiyseniz sağlık ve aktivite verileriniz Apple’ın okuyamayacağı bir şekilde yedekleniyor.



İşte öne çıkan özellikler:

Safari

İnternette gezinme deneyimi hızlı, güçlü ve gizli olmalı. iOS 14 ile Safari artık daha hızlı. Ayrıca gizliliğinizi korumanıza yardımcı olacak yeni yollara da sahip. Safari, JavaScript motoru ile Android işletim sistemindeki Chrome’a kıyasla 2 kata kadar daha hızlı JavaScript performansı sunuyor.

Safari, parolalarınızın veri ihlaliyle ele geçirilmediğinden emin olmak için kayıtlı parolalarınızı güvenli bir şekilde kontrol ediyor. Bunu yapabilmek için güçlü kriptografi tekniklerini kullanarak parolalarınızın türevlerini ele geçirilmiş parolalardan oluşan bir listeyle düzenli olarak karşılaştırıyor. Karşılaştırma işlemi, parola bilgilerinizin Apple dahil kimseye açıklanmadığı güvenli ve gizli bir yöntemle yapılıyor. Ayrıca kullandığınız bir parola güvenli değilse Safari sizi uyarıyor.

Gizlilik Raporu

Şimdi web sitelerinin gizliliğiniz konusunda nasıl hareket ettiğini daha iyi anlamak için Gizlilik Raporu düğmesine dokunmanız yeterli.

Apple ile Giriş Yap özelliği

Uyumlu uygulamalarda oturum açarken Apple ile Giriş Yap özelliğine kolayca geçiş yapabiliyorsunuz. Böylece sahip olduğunuz hesabı kullanmaya devam ederken takip etmeniz gereken parola sayısını azaltıyorsunuz.



App Store’a eklenen gizlilik bilgileri

Şimdi App Store’dan uygulama indirmeden önce her bir uygulamanın gizlilik şartlarını daha da iyi anlamanızı sağlayan bilgilere ulaşabiliyorsunuz.

Kayıt göstergesi

Bir uygulama mikrofonunuzu veya kameranızı kullanırken ekranınızın üst kısmında bir gösterge beliriyor. Ve Denetim Merkezi’nde herhangi bir uygulamanın son zamanlarda onları kullanıp kullanmadığını görebiliyorsunuz.

Yaklaşık konum

Yerel haberler veya hava durumu gibi uygulamaları kullanırken tam konumunuz yerine yaklaşık konumunuzu paylaşabiliyorsunuz.



'AYGITLARINIZ SİZİNLE İLGİLİ HER ŞEYİ BİLMELİ AMA BİZ BİLMEMELİYİZ'



Apple'dan konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

“Üçüncü tarafların size pazarlama yapabilmeleri için mail’leri, mesajları veya internette gezinme geçmişlerini okumuyoruz. İşimiz, müşterilerimize ait verilerin paraya dönüştürülmesini temel almıyor.

Aygıtlarınızın sizinle ilgili her şeyi bilmesi gerektiğine inanıyoruz ama bizim bu bilgilere sahip olmamız gerektiğini düşünmüyoruz. İşte bu yüzden ürünlerimizin tasarımında kullanıcıların aygıtlarında olabildiğince çok bilgiyi işlemesine öncelik veriyor, topladığımız kişisel bilgilerin miktarını olabildiğince sınırlı tutmak için kendimize meydan okuyor, şeffaflık ve kullanıcı kontrolünün her zaman ön planda olmasına dikkat ediyoruz.

Bütün bu uygulamalar, telefonunuzdaki bilgileri koruyan parolayla şifreleme gibi güçlü güvenlik dayanaklarını temel alıyor. Müşterilerimiz aygıtlarına fotoğraflardan sağlık ve finans verilerine kadar, sayısı gün geçtikçe artan hassas veriler ekledikçe, müşterilerimizin verilerinin güvende tutulduğundan emin olabilmeleri için daha da güçlü veri güvenliği korumaları geliştirmeyi sürdüreceğiz.”