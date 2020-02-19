Apple'dan uygun fiyatlı AirPods Pro Lite mı geliyor?

Apple, gelecek ay uygun fiyatıyla dikkat çeken yeni telefonu iPhone 9'u duyuracak. Ancak şirketin bir sürprizi de AirPods'larla ilgili... Geçen haftalarda çıkan iddialar, şirketin AirPods Pro Lite isminde düşük fiyatlı bir kablosuz kulaklık çıkaracağını söylüyordu.

Yine aynı iddiaya göre Apple, AirPods Pro'nun uygun fiyatlı bir versiyonunu çıkaracak ve böylece hem kullanıcılara farklı seçenekler sunulacak, hem de kablosuz kulaklık satışları artacak. İsmi de AirPods Lite olacak...

Ancak son gelişmeler, Apple'ın böyle bir düşüncesinin bulunmadığını ortaya koydu. Sektöre yakın kaynaklar cihazın AirPods Pro'nun uygun fiyatlı versiyonu olacağını doğruladı ancak üretimin planlandığı gibi ikinci çeyrekte başlamasının pek mümkün olmadığını söyledi.

Yani Apple'ın yol haritasında böyle bir ürün var; ancak özellikle de koronavirüs nedeniyle üretim tarafında yaşanan sıkıntıların bu ürünü geciktirdiği dile getiriliyor.