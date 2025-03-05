Apple'dan şaşırtan yeni ürün

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Teknoloji devi, son dönemde çıkardığı akıllı telefon, bilgisayar ve tabletleri için yapay zekâ seti Apple Intelligence vurgusunu sürekli yeniliyor.



Ancak tanıtılan yeni Apple ürünlerinden biri bu konuda herkesi şaşırttı, zira şirket beklenen ürün döngüsünü bozup, Apple Intelligence desteklemeyen bir ürünü piyasaya sürdü.



En yeni iPad tabletten bahsediyoruz. Apple M3 işlemcili iPad Air ve bir de temel model A16 işlemcili iPad'i tanıttı.

M3 işlemcili iPad Air beklenen bir üründü ve Apple Intelligence özelliklerini destekliyor.



Temel model, yani en ucuz fiyatlı iPad ise beklenen işlemci ile gelmedi bu yüzden de Apple Intelligence destekleyemeyecek.

Bunun neden önemli olduğunu şöyle açıklayalım; tüm iPhone 16 serisi YZ özelliklerini destekliyor, yeni tanıtılan "uygun fiyatlı" iPhone 16e de buna dahil.



Mac bilgisayarlar çok uzun süredir Apple Intelligence için gereken güce sahipler, ancak onlar da yakın geçmişte temel RAM seviyelerini 16 GB'a yükselterek güçlendi.

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iPad Pro, iPad Air ve iPad Mini'ye gelen güçlü güncellemeler, YZ düşünülere yapılmış gibiydi.

Fakat karşımızdaki iPad, Apple Intelligence için gereken minimum işlemci olan A17 Pro'den bir önceki nesil, A16 işlemci ile satışa sürüldü.



Görünen o ki, Apple 16 bin 999 TL başlangıç fiyatı ile satılacak iPad'in Apple Intelligence'a ihtiyaç duyacağını düşünmemiş.

Bu da akıllara aynı soruyu getiriyor: iPad için gereksizse, iPhone SE için Apple Intelligence güncellemesi şart mıydı?



Şirketin bu kararı alma nedenini belki hiç öğrenemeyeceğiz, ancak iPad satın almayı planlayan tüketiciler için garip bir durum olduğu kesin.