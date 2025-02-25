Apple'dan Parolalar'a küçük ama faydalı dokunuş

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iOS 18.4 beta 1 sürümü, beta kullanıcılarına sunuldu. İçerisindeki pek çok değişikliğin yanı sıra, Apple'ın Parolalar uygulamasında, doğrulama kodlarıyla ilgili geliştirme dikkat çekiyor.



Uygulamanın içerisinde yer alan doğrulama kodları artık görsel bir sayaç içeriyor ve kodun eskiyip, yenilenmesi gereken zamana doğru geriye sayım yapıp, size ne kadar süre kaldığını gösteriyor.



Uygulamada Kodlar sekmesine girince, sağ üst köşede sayacı göreceksiniz. Rakamlardan oluşmak yerine, bir halka kullanmayı tercih eden Apple, halkadaki yeşil kısmın artmasıyla sürenin tükendiğini anlatıyor.



Halka yeşil olduğunda, tüm kodlarınız otomatik olarak eskimiş oluyor ve sıfırlanıyor.



Bunu belirli bir şifre için de görebiliyorsunuz. Kullanacağınız her bir kod için sayacı, mevcut kod ile birlikte takip etme şansınız var.



Özellik macOS Sequoia 15.4 içerisinde de yer alıyor.



Haberin başında da belirttiğimiz gibi, küçük, ancak faydalı bir yenilik.