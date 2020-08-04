Apple'dan kira isyanı: Fiyatları yarı yarıya düşürün

COVID-19 salgını ile birlikte pek çok kişi aylarca evinden gerekmedikçe çıkmadı ve acil ihtiyaçları için kendini dışarıda buldu. Ancak özellikle de teknoloji mağazalarına gelen ziyaretçilerin sayısı ciddi oranda düştü ve kira maliyetleriyle gelirler birbiriyle örtüşmemeye başladı.

Bu kapsamda Apple, kiraların oldukça yüksek olduğu Londra'da mülk sahiplerinden kira indirimi talep etti ve şirketten istenen kira bedelinin yarı yarıya düşürülmesi istendi. Özellikle de mağazaların haftalarca kapalı olması nedeniyle Apple'ın böyle bir talepte bulunduğu düşünülüyor.

Apple, her ne kadar salgına karşı kira indirimi talebinde bulunarak maliyetleri düşürmeye çalışsa da, diğer yandan bu salgın sürecinde en kârlı çıkan şirketlerden biri olma özelliğine de sahip. Mağazalarını kapatmasına karşın gelirlerinde yaklaşık 60 milyar dolarlık rekor bir artış gören Apple'ın İngiltere'de 38 perakende mağazası yer alıyor.

Mülk sahiplerinin Apple'ın bu isteğine nasıl yanıt vereceği ise merak konusu.