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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 29.03.2021 - 09:31 | Son Güncelleme:

Apple'dan iPhone 13 sürprizi

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Apple'dan iPhone 13 sürprizi

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın eylül ayında tanıtması beklenilen iPhone 13 ailesi için yeni iddialar geldi.

Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtmasına hala aylar var. Ancak şimdiden yeni modeller ile ilgili sızıntılar gelmeye başladı.

Forbes'ta yer alan habere göre, Apple iPhone 13 ailesine yeni bir renk seçeneği eklemeye hazırlanıyor.

Aynı habere göre, şirket yeni iPhone modelinde kullanıcılarına mat siyah renk opsiyonu da sunacak.

Geçtiğimiz hafta iPhone 13 serisinin kullanıcılarının karşısına daha küçük çentik ile çıkacağı iddiası ortaya atılmıştı.

Sızıntılar peş peşe geliyor: Yeni iPhone için 2 ilginç iddia
Sızıntılar peş peşe geliyor: Yeni iPhone için 2 ilginç iddia

YENİ iPHONE'UN ADI NE OLACAK?

Apple'ın yeni iPhone modellerini Eylül ayında tanıtması ve Ekim ayında satışa sunması bekleniyor.

Yeni serinin uğursuzluk getireceği korkusu ile 13 adını almayacağı, Apple'ın 13'ü atlayacağı da gelen iddialar arasında.

 

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