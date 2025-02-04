Apple'dan iPhone 11 sahiplerine güzel haber

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Eğer hâlâ iPhone 11 kullanıyorsanız, Apple'ın size güzel bir haberi var. Şirket geçtiğimiz hafta yayınladığı iOS 18.3 güncellemesinin yeni bir sürümünü iPhone 11 cihazlar için sundu.



iOS 18.3 sürüm 22D64 iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max için kullanılabilir durumda. Beş yıllık cihazlar böylece en yeni iPhone modelleriyle aynı iOS sürümüne sahip oldu.



Bu yeni sürüm, iPhone 11 serisinde giderilmesi gereken bir sorunu hedeflemiş gibi görünüyor.



iOS 18.3'ün, diğer iPhone modelleri için geliştirilen sürümü 22D63.



Yazılım ağırlıklı olarak Apple Intelligence üzerindeki değişikliklere eğiliyor ancak iPhone 15 ve daha eski modellerde Apple Intelligence çalışmıyor.



Peki Apple, iPhone 11 serisine iOS 18.3 güncellemesi ile neleri sunuyor?



İşte iOS 18.3 sürüm 22D64 içerisindeki kimi yenilik ve hata gidermeleri:



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