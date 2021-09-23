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Apple'dan ilginç hamle: Depresyon ölçerli iPhone için ilk adım!

#İphone#Apple#Teknoloji
Appledan ilginç hamle: Depresyon ölçerli iPhone için ilk adım

Apple'ın iPhone cihazlarına kullanıcısının moralinin bozuk olup olmadığını belirleyebilecek bir teknoloji üzerinde çalıştığı açıklandı.

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ABD merkezli teknoloji devi Apple yeni iPhone modellerini geçtiğimiz hafta yaptığı lansman ile tanıttı.

iPhone 13 ailesi henüz raflardaki yerini almadan yeni iPhone modelleri ile ilgili sızıntılar gelmeye başladı.

Wall Street Journal'da (WSJ) yer alan habere göre, Apple iPhone cihazlarına kullanıcısının moralinin bozuk olup olmadığını belirleyebilecek bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

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WSJ'nin 'konuya yakın kişiler'e dayandırdığı haberine göre, bu özelliğe sahip olan iPhone kullanıcısı hakkında topladığı bilgileri bir algoritmaya aktarabilecek.

Söz konusu algoritma ise elde edilen veriler ışığında kullanıcının moralinin bozuk olup olmadığı konusunda teşhis koyacak.

Aynı habere göre, iPhone teşhis koymadan önce kullanıcısının yüz ifadesine, konuşma kalıplarına, nasıl yürüdüğüne ve nasıl uyuduğunu baz alacak.

Bu analizlerin saklı kalacağı ve Apple tarafından dahi görülemeyeceği de gelen iddialar arasında.

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Söz konusu özelliğin onay alıp almayacağı. Onay alırsa hangi modelde yer alacağı ise gizemini koruyor.

Zira Apple kanadından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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#İphone#Apple#Teknoloji