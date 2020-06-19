Apple'dan Babalar Günü için 'saat' önerisi

Apple Watch Series 5, EKG uygulaması ile tek kanallı bir elektrokardiyografininkine benzer EKG sonuçları sunuyor. Giyilebilir bir aygıt için bu büyük bir başarı. Böylece doktorlar kritik bir bilgiyi görebiliyor.



Kalp Atış Hızı Uygulaması



Yüksek veya düşük kalp atış hızı ve düzensiz kalp ritmi ciddi bir sorunun habercisi olabilir. Fakat pek çok insan semptomları tanımadığı için bu semptomların altında yatan sebepleri fark etmiyor. Apple Watch Series 5, Kalp Atış Hızı uygulaması ile kalbinizi takip ediyor ve herhangi bir düzensizlik tespit ettiğinde size bildiriyor. Böylece siz de hemen önleminizi alıp doktorunuza danışabiliyorsunuz.



Gürültü uygulaması



Ses seviyeleri, siz farkına varmadan işitme duyunuzu etkileyebilecek noktalara ulaşabilir. Kalabalık uğultusu veya makine sesleri sizin için risk oluşturabilecek bir düzeye çıktığında Gürültü uygulaması bunu algılıyor. Bu sayede siz de o ortamdan ayrılmayı veya bir tıkaç kullanmayı tercih ederek kulaklarınızı koruyabiliyorsunuz.



Nefes egzersizi



Gün içinde bazı anlarda durup rahatlamaya ve farkındalığınızı artırmaya vakit ayırmanız stresinizi azaltmaya ve genel sağlık durumunuzu iyileştirmeye çok yardımcı olabilir. Nefes uygulaması bir dizi sakinleştirici nefes egzersiziyle hem rahatlamanızı hem de dengenizi korumanızı sağlıyor. Dilerseniz uygulamayı saat kadranı olarak da ayarlayıp ona dilediğiniz an erişebiliyorsunuz.



Daha kişisel Sağlık uygulaması;



iPhone’daki Sağlık uygulaması ile sizin için en önemli bilgilere erişmek her zamankinden daha kolay. Ayrıca sağlık verilerinizin zaman içindeki değişimiyle ilgili otomatik olarak oluşturulmuş özetleri de görebiliyorsunuz.





Düşme algılama



Apple Watch Series 5 düştüğünüzü tespit edebiliyor. Böyle bir durum meydana geldiğinde düşme uyarısı sayesinde doğrudan saat ekranından acil servisleri kolayca arayabiliyor veya uyarıyı kapatabiliyorsunuz. Eğer 60 saniye boyunca tepki vermezseniz acil durum araması otomatik olarak gerçekleşiyor. Ardından acil durumlarda ulaşılmasını istediğiniz kişilere konumunuzu da içeren bir bildirim gönderiliyor.



Acil SOS



Yardım için arama yapamayacak durumdaysanız Apple Watch bunu sizin yerinize yapıyor. 112’yi arıyor, acil durumlarda ulaşılmasını istediğiniz kişilere bildirim gönderiyor, mevcut konumunuzu iletiyor ve acil durum personeli için Tıbbi Kimlik kartınızı ekranda gösteriyor.