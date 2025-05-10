Apple’a Brezilya’dan bir darbe daha: 90 gün süre tanındı

Haberin Devamı

ABD’de Epic Games’e karşı açtığı davada ağır bir yenilgi alan Apple, bu kez de Brezilya’da ciddi bir hukuki darbeyle karşılaştı. Brezilya’da geçtiğimiz yıl e-ticaret devi MercadoLibre’nin başvurusu üzerine başlatılan rekabet soruşturmasında, Apple’ın App Store’daki “anti-steering” yani kullanıcıları dış bağlantılara yönlendirmeyi yasaklayan kuralları yasa dışı ilan edilmişti.

Şirket, mart ayında bu kararın uygulanmasını geçici olarak durdurmayı başarmıştı. Ancak Brezilya Federal Mahkemesi, son kararıyla bu durumu tersine çevirdi.

APPLE’A 90 GÜNLÜK YENİ BİR TAKVİM

Brezilya Rekabet Kurumu CADE, Apple’ın geliştiricilerin uygulama içi satın alımlar için alternatif bağlantılar sunmasını engellemesini rekabete aykırı bulmuştu. Kurum, Apple’ın geliştiricilere dış link verme izni tanımasını, ayrıca uygulama dağıtımı için farklı yöntem ve araçlara da kapı açmasını istemişti.

İlk kararda Apple’a bu değişiklikleri uygulaması için 90 gün süre tanınmıştı. Ancak şirket, federal sivil mahkemeye yaptığı başvuruyla bu kararın yürütmesini durdurmuştu. Mahkeme, mart ayında verdiği kararla Apple’ın lehine bir geçici tedbir kararı almıştı.

Haberin Devamı

Fakat bu hafta yaşanan gelişmeyle işler Apple açısından yeniden tersine döndü. Brezilya’nın saygın ekonomi gazetelerinden Valor Econômico’nun haberine göre, federal mahkeme önceki tedbiri kaldırarak CADE’nin kararını yeniden yürürlüğe soktu. Apple’a, kararın uygulanması için yeniden 90 günlük bir süre tanındı.

Gözden Kaçmasın Elon Musk OpenAI davasından vazgeçmiyor Haberi görüntüle

ABD’DEN SONRA BREZİLYA

ABD’de Epic Games’in açtığı davada da Apple’ın App Store politikaları ciddi şekilde eleştirilmiş ve mahkeme, Apple’ın geliştiricilere alternatif ödeme yöntemlerine yönlendirme imkanı tanıması gerektiğine hükmetmişti. Brezilya’daki son gelişme ise benzer bir sürecin Latin Amerika’da da yaşanmakta olduğunu gösteriyor.

Haberin Devamı

Apple, karara karşı yeniden itiraz etme hakkına sahip. Ancak son haftalarda yaşanan gelişmeler, özellikle uluslararası regülasyon baskılarının giderek arttığını ortaya koyuyor. Geliştiricilere uygulama dışı ödeme yöntemleri sunma serbestisi, kullanıcılar açısından daha fazla özgürlük ve rekabet anlamına gelirken, Apple gibi dev teknoloji firmalarının iş modellerini de temelden sarsabilecek güçte.

Önümüzdeki dönemde hem Apple’ın atacağı adımlar hem de CADE’nin kararları, mobil uygulama ekosisteminin Brezilya’daki geleceğini şekillendirecek gibi görünüyor.