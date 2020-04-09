Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları kapınıza geliyor

Sosyal mesafeyi koruduğumuz bu günlerde Apple cihazları için destek almak isteyen müşterilerin hayatını kolaylaştıracak önemli bir adım atıyor. Apple kullanıcıları, Apple Yetkili Servis sağlayıcıları ile cihaz desteğini evlerinden çıkmadan alabilecekler. Apple destek sayfasına ulaşan ya da Apple destek hattını arayan müşteriler kullanım ve yazılım ile ilgili destek aldıkları gibi onarım ihtiyaçları için yetkili servis sağlayıcılarına yönlendirilecek ve içinde olduğumuz özel dönem süresince ücretsiz olarak cihazları evlerinden teslim alınarak hizmet alabilecekler.



Hizmet sonrası cihazlar yine ücretsiz olarak evlerine teslim edilecek.

Kullanıcılar ayrıca Apple Yetkili Servis sağlayıcıları websiteleri üzerinden de gerekli yönlendirmeleri alabilecekler.