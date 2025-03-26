Apple yeni yazılımlarını tanıtacak

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Apple yıllık Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansını, yeniden tasarlanan iPhone, iPad ve Mac işletim sistemlerini duyurması beklenen 9 Haziran haftasında gerçekleştirmeyi planlıyor.



Şirketin Salı günü yaptığı açıklamaya göre konferans, o haftanın başında yapılacak yüz yüze açılış sunumları dışında, çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Apple yapay zeka alanında rakiplerini yakalamak için mücadele ediyor, ancak bu alanın etkinliğin ana odak noktası olması muhtemel değil. Şirketin yapay zeka özelliklerinde önemli geliştirmeler ve iyileştirmelerin daha sonraya kadar yapılması beklenmiyor.



Bloomberg News'in haberine göre, haftanın en önemli konularından biri muhtemelen iOS 19, iPadOS 19 ve macOS 16'nın bir parçası olarak gelen işletim sistemi yeniden tasarımları olacak. Geçtiğimiz yıllarda WWDC konferansı, geçen yıl Apple Intelligence, önceki yıl Vision Pro ve 2020'de Intel Corp. ile yolların ayrılması gibi önemli yeni girişimleri tanıtmıştı.