Apple, yeni Macbook Air modelini tanıttı! İşte tüm özellikleri

Apple'ın yeni Macbook Air modeli 1.2 GHz hızında çalışan dört çekirdekli Core i7‘ye kadar uzanan 10. nesil Intel Ice Lake işlemciler ile karşımıza çıkıyor. Bu sayede iki kat daha fazla performans sunulduğu belirtilirken, Intel Iris Plus Graphics ile birlikte grafik performansı yüzde 80 oranında artıyor. Ürünün başlangıç modelinde ise 1.1 GHz hızında çalışan ve 3.2 GHz’e çıkabilen 10. nesil Intel Core i3 işlemci yer alıyor. Bu işlemciye 8 GB 3733 MHz LPDDR4X bellek ve 256 GB SSD depolama alanı eşlik ediyor.

13.3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan yeni Macbook Air, 2560x1600 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Ekranında aynı zamanda True Tone teknolojisini de kullanan cihazda artan depolama ihtiyacı da unutulmamış ve 256 GB'dan 2 TB'a varan depolama seçenekleriyle kutusundan çıkıyor. Cihazın RAM'ini ise 16 GB'a kadar yükseltebilmek mümkün.



Işıklı Magic Keyboard'u ile dikkat çeken ve ağırlığı 1.30 kg seviyelerinde olan yeni Macbook Air, 30W USB-C güç adaptörüyle geliyor ve 2 metre uzunluğunda bir şarj kablosuna sahip. Ürün, Türkiye'de de satışa çıkmış durumda ve haliyle Türkiye fiyatları da belli oldu.



Buna göre Macbook Air 2020 başlangıç modelini düşünenler 7999 TL, en üst sürümü almak isteyenlerin ise 17999 TL ödemeleri gerekecek.