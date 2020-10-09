Apple, yeni iPad’i Türkiye’de satışa sundu

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, yen iPad modelini Türkiye’de satışa sundu. Bir bilgisayarda bulabileceğiniz çoğu şeyi barındıran bu tablet fikirlerinizi çizime dökebilmeniz için yeni nesil Apple Pencil desteğine de sahip. Bu sayede çizim için kullanacakların dikkatini çekmeyi başardı. Ayrıca dilerseniz Smart Keyboard ile bir dizüstü bilgisayar gibi kullanmanız da mümkün.

A12 Bionic işlemci ile performansını artıran iPad, yüksek kaliteli oyun fırsatı da tanıyor. Oyunlarınızı daha keyifli hale getirebilmek için ise PS4 ve Xbox oyun kumandalarıyla da eşleştirebilirsiniz. Aynı anda birden fazla uygulamayı kullanabilir, bir yandan belgelerinizi tamamlarken bir yandan FaceTime görüşmesine katılabilirsiniz.

İnce ve hafif tasarımıyla beğenileri toplayan yeni iPad’i çantanıza atın ve istediğiniz yere götürün. Tüm bu özelliklere sahip yeni iPad’in fiyatı da özellikleri kadar dikkat çekiyor. Wi-Fi destekli 32 GB depolama alanına sahip versiyonunun etiket fiyatı 3,199 TL iken Wi-Fi destekli 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 5,199 TL fiyat etiketine sahip. Wi-Fi desteklinin yanı sıra SIM kart destekli iPad’in 32 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 4,399 TL.