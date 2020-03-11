Apple Watch şimdi de kanda oksijen oranını ölçecek

Teknoloji devi Apple’ın akıllı saat serisi Apple Watch, yeni modelleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Şirkete yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre yeni saatler, kandaki oksijen seviyesini ölçme özelliğine sahip olacak.

9to5Mac’e sızdırılan bilgilere göre iOS 14 ve watchOS 7 üzerinde çalışan geliştiricilerin kandaki oksijen seviyesini ölçecek özellik üzerinde çalıştıklarına dikkat çekildi. Eğer bu özellik gerçekleşirse kullanıcıların oksijen değeri düştüğünde, Apple Watch’tan bildirim alabilecekler.

Kandaki oksijen miktarı genellikle 95-100 arasındadır ancak bu miktar düşüşe uğradığında çeşitli rahatsızlıklara, kalp sorunlarına ve hatta ölüme bile yol açabilir. Bu özellik sayesinde ise Apple Watch, kullanıcılarını bu tarz durumlarda haberdar edecek.

Başka bir sızıntıya göre Apple, EKG özelliği üzerinde ayrıntılı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaların sonucunda ise Apple Watch, 100-120 bpm seviyesindeki sonuçları doğru şekilde ölçebilecek.

Apple bu özellikler hakkında henüz net bir açıklama yapmadı.



