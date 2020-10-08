Apple Watch Series 6 ve SE artık satışta... İşte merak edilenler...

Apple sadece telefonlarıyla değil destekleyici ekipmanlarıyla da severlerinin dikkatini çekiyor. Yeni akıllı saatleri ise Türkiye’de satışa sunulmasıyla birlikte hemen merak konusu oldu. Tasarım anlamında da ufak farklılıklar ve geliştirmeler yapılırken yeni özellikler de eklenmiş durumda.

Apple Watch Series 6, daha verimli batarya kullanımı, daha canlı görünüm gibi özelliklerinin yanında yeni olan kandaki oksijen ölçüm özelliğini de barındırıyor. Akıllı saat gün boyu arka planda ölçüm yapmaya devam ediyor.

Aynı zamanda yeteri kadar uyumanız için uyku düzeninizi takip edecek yeni bir uygulama da yeni akıllı saat ile geldi. Farklı özellikleriyle ön plana çıkan Apple Watch Series 6 modeli 3799 TL etiket fiyatına sahip.

Diğer model olan Apple Watch SE ise tasarım olarak Apple Watch Series ile aynı. Oksijen ölçüm özelliğine yer verilmeyen bu modelin fiyatı ise biraz daha uygun. Apple Watch SE modeli 2699 TL fiyat etiketine sahip.

Özellikleri kadar tasarımı da dikkat çekici olan bu iki model farklı renkler ve kayış modellerine de sahip. Apple bu şekilde akıllı saatinizi kişiselleştirebilmenizi mümkün kılıyor.