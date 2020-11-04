Apple Watch sahiplerine Spotify müjdesi

Kademeli olarak kullanıcılara sunulmaya başlanan yeni özellik, Spotify'ın telefonsuz da kullanılabilmesine olanak tanıyor. Apple Watch'lar WiFi ya da hücresel şebeke üzerinden bağlantı kurduğu durumlarda iPhone olmaksızın Spotify'da şarkı çalabiliyor.

Ancak Apple Watch üzerinden Spotify'da arama özelliği henüz bulunmadığından; ancak mevcut listeler üzerinden müzikleri çalabiliyorsunuz. Dijital asistan, belirli şarkıları ve albümleri çalabiliyor ve belirli sanatçıların çalışmalarına ulaşılabiliyor.

Spotify, daha önce de Siri desteğini Apple Watch kullanıcılarına sunmuştu. watchOS 6 ve üzeri bir işletim sistemini kullanan Apple Watch modelleri ile Spotify, Siri üzerinden kontrol edilebiliyor.

Henüz herkesin kullanımına açılmayan yeni özelliğin ilerleyen günlerde aktif hale gelmesi bekleniyor.



