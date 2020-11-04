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Teknoloji
Haber Giriş: 04.11.2020 - 12:54 | Son Güncelleme:

Apple Watch sahiplerine Spotify müjdesi

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Apple Watch sahiplerine Spotify müjdesi
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Apple Watch kullananlar için Spotify ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Artık yanınızda iPhone'nunuz olmasa da saatiniz üzerinden Spotify'ı kullanabilecek ve müzik dinleyebileceksiniz.

Kademeli olarak kullanıcılara sunulmaya başlanan yeni özellik, Spotify'ın telefonsuz da kullanılabilmesine olanak tanıyor. Apple Watch'lar WiFi ya da hücresel şebeke üzerinden bağlantı kurduğu durumlarda iPhone olmaksızın Spotify'da şarkı çalabiliyor.

Ancak Apple Watch üzerinden Spotify'da arama özelliği henüz bulunmadığından; ancak mevcut listeler üzerinden müzikleri çalabiliyorsunuz. Dijital asistan, belirli şarkıları ve albümleri çalabiliyor ve belirli sanatçıların çalışmalarına ulaşılabiliyor.

Spotify, daha önce de Siri desteğini Apple Watch kullanıcılarına sunmuştu. watchOS 6 ve üzeri bir işletim sistemini kullanan Apple Watch modelleri ile Spotify, Siri üzerinden kontrol edilebiliyor.

Henüz herkesin kullanımına açılmayan yeni özelliğin ilerleyen günlerde aktif hale gelmesi bekleniyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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