Apple Watch sahiplerine güncelleme uyarısı

Apple, watchOS 6.1.3 güncellemesini sessiz sedasız yayınladı. Apple Watch'un ilk modeli hariç tüm modellere yüklenebilecek olan güncelleme, bir dizi önemli yeniliği beraberinde getiriyor. Düzensiz kalp ritmi bildiriminin İzlanda’daki Apple Watch sahipleri için beklendiği gibi çalışmasını engelleyen bir sorun da dahil olmak üzere iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri içeren güncelleme, iPhone'lardan bağımsız olarak kullanıcılara sunuldu. Yani watchOS güncellemesi, bu kez iOS güncellemesiyle birlikte gelmedi.



Diğer yandan halihazırda iOS 12 sürümünü kullanan iPhone sahipleri de unutulmadı ve watchOS 5.3.5 güncellemesi de kullanıma sunulmuş durumda. Her iki güncellemeyi de yüklemek için saat ile eşleştirilmiş olan iPhone’daki saat uygulamasını açmak ve güncellemeyi yapmak oldukça basit bir işlem.



Bir sonraki güncelleme ise watchOS 6.2 olacak; ancak bu sürümün ne zaman yayınlanacağı henüz belirsiz.



