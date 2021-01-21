Apple Watch kardiyo fitness dÃ¼zeyinizi Ã¶lÃ§ebiliyorÂ



Apple Watchâ€™un gÃ¼n boyunca yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z hareketlere dayanarak kardiyo fitness dÃ¼zeyinizi tahmin edebiliyor. VO2 maks. veya kardiyorespiratuvar fitness, vÃ¼cudunuzun egzersiz sÄ±rasÄ±nda kullanabileceÄŸi maksimum oksijen miktarÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. YÃ¼ksek VO2 maks. deÄŸerleri, daha yÃ¼ksek kardiyo fitness ve dayanÄ±klÄ±lÄ±k dÃ¼zeyleri anlamÄ±na geliyor.



iOS 14.3 ile gelen yazÄ±lÄ±m gÃ¼ncellemesindeki yeni Ã¶zellik: Apple Watch ÅŸimdi geÃ§miÅŸte klinik testler gerektiren dÃ¼ÅŸÃ¼k aralÄ±klar dahil olmak Ã¼zere, daha geniÅŸ bir aralÄ±ktaki kardiyo fitness dÃ¼zeylerini Ã¶lÃ§ebiliyor. YakÄ±nda yaÅŸÄ±nÄ±za ve cinsiyetinize gÃ¶re kardiyo fitness dÃ¼zeyinizi inceleyerek yÃ¼ksek, ortalamanÄ±n Ã¼zerinde, ortalamanÄ±n altÄ±nda veya dÃ¼ÅŸÃ¼k olmak Ã¼zere dÃ¶rt aralÄ±k kategorisinden hangisine girdiÄŸini Ã¶ÄŸrenebileceksiniz. AyrÄ±ca kardiyo fitness dÃ¼zeyiniz dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶nderilen bildirimler sayesinde her gÃ¼n biraz daha fazla hareket etme motivasyonuna sahip olabileceksiniz.



Daha fazla uyumayÄ± hedefleyinÂ



Yeni Rahatlama Ã¶zelliÄŸi, belirli bir saatte yatmadan Ã¶nce Ã¶zelleÅŸtirilmiÅŸ bir rutin oluÅŸturmanÄ±za imkan veriyor. BÃ¶ylece kolaylÄ±kla gevÅŸemenizi saÄŸlayan bir ses dÃ¼zenini dinleyebiliyor, favori meditasyon uygulamanÄ±zÄ± kullanabiliyor veya gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼ yazabiliyor ve yataÄŸa zamanÄ±nda girebiliyorsunuz. Bu Ã¶zelliÄŸi ayarlamak iÃ§in SaÄŸlÄ±k uygulamasÄ±nÄ±n Uyku bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne gidin, Uykuâ€™yu Ayarla altÄ±nda BaÅŸlatâ€™a dokuyun ve ekrandaki komutlarÄ± takip edin.

2021â€™de daha fazla meditasyon yapÄ±nÂ



Apple Watchâ€™taki Nefes uygulamasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, Meditopia, Ten Percent Happier Meditation, Calm ve Shine gibi iPhone ve Apple Watch uygulamalarÄ±, saÄŸladÄ±klarÄ± yÃ¶nlendirmelerle dikkatimizi bulunduÄŸumuz ana odaklamamÄ±za yardÄ±mcÄ± oluyor ve SaÄŸlÄ±k uygulamasÄ±yla doÄŸrudan baÄŸlantÄ± kurarak saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zla ilgili diÄŸer bilgilerle birlikte kaÃ§ FarkÄ±ndalÄ±k DakikasÄ± kaydettiÄŸinizi izlemenizi saÄŸlÄ±yor.Â

Apple Watch ile hedeflerinize ulaÅŸÄ±nÂ



Yeni yÄ±lda fitness seviyenizi artÄ±rmak iÃ§in istemediÄŸiniz takdirde yaÅŸam tarzÄ±nÄ±zda radikal deÄŸiÅŸiklikler yapmanÄ±za gerek yok. Her gÃ¼n biraz daha fazla hareket ederek baÅŸlayabilirsiniz. Apple Watchâ€™unuz varsa bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla halkalarÄ±nÄ±zÄ± kapatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsunuzdur. Motivasyonunuzu korumak iÃ§in Hareket, DuruÅŸ ve Egzersiz hedeflerinizi artÄ±rma veya azaltma (nasÄ±l yapabileceÄŸinizi buradan Ã¶ÄŸrenebilirsiniz) ve her antrenmana baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda kalori, sÃ¼re veya mesafe hedefini belirleme seÃ§eneÄŸine sahip olduÄŸunuzu unutmayÄ±n.Â

MenstrÃ¼el dÃ¶ngÃ¼nÃ¼zÃ¼ takip edinÂ



iPhoneâ€™unuzun SaÄŸlÄ±k uygulamasÄ±nda yer alan DÃ¶ngÃ¼ Ä°zleme Ã¶zelliÄŸi, menstrÃ¼el dÃ¶ngÃ¼nÃ¼zle ilgili Ã¶nemli bilgileri kaydetmenize ve bir sonraki Ã¢det dÃ¶neminizle doÄŸurganlÄ±k dÃ¶neminiz iÃ§in tahmin edilen zamanlarÄ± gÃ¶rmenize imkan tanÄ±yor. GeÃ§erli Ã¢det dÃ¶nemi, kanama, belirtiler, yumurtlama testi sonuÃ§larÄ± ve doÄŸurganlÄ±k izlemeyle ilgili diÄŸer verileri kaydedebilirsiniz. SaÄŸlÄ±k bilgilerinizin geri kalanÄ±nda olduÄŸu gibi, kaydettiÄŸiniz her ÅŸey aygÄ±tÄ±nÄ±zda ÅŸifreleniyor.



iOS 14.3 gÃ¼ncellemesi ile gelen yeni Ã¶zellik: YakÄ±nda gebelik, emzirme ve hormonal doÄŸum kontrol yÃ¶ntemi kullanÄ±mÄ± gibi menstrÃ¼el dÃ¶ngÃ¼nÃ¼zÃ¼ ve doÄŸurganlÄ±k dÃ¶neminizi etkileyebilecek faktÃ¶rleri kaydederek tahminlerinizin uygun ÅŸekilde ayarlanmasÄ±nÄ± saÄŸlayabileceksiniz.



DiÄŸer Ã¢det izleme uygulamalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra gebelik ve Ã¼reme saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili diÄŸer uygulamalarÄ± burada keÅŸfedebilirsiniz. Bu uygulamalarÄ±n birÃ§oÄŸu sizden izin alarak SaÄŸlÄ±k uygulamasÄ±na baÄŸlanabiliyor. BÃ¶ylece saÄŸlÄ±k verilerinizin tamamÄ±nÄ± tek bir yerden gÃ¶rebiliyorsunuz.

Ellerinizi her seferinde 20 saniye yÄ±kayÄ±nÂ



Hepimiz bazen el yÄ±kama sÃ¼resini biraz kÄ±sa tutuyor olabiliriz. Ancak bugÃ¼nlerde ellerin gerekli sÃ¼re boyunca iyice yÄ±kanmasÄ± her zamankinden daha bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. watchOS 7 ile Apple Watch, ÅŸimdi el yÄ±kama hareketlerini ve seslerini otomatik olarak algÄ±layabiliyor ve el yÄ±kamayÄ± erken bitirdiÄŸinizde ellerinizi yÄ±kamaya devam etmeniz iÃ§in 20 saniyelik bir geri sayÄ±m sayacÄ± baÅŸlatÄ±yor. Hatta eve dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde elinizi yÄ±kamanÄ±zÄ± hatÄ±rlatan anÄ±msatÄ±cÄ±lar ayarlayabiliyorsunuz.

Ä°ÅŸitme duyunuzu koruyun



BugÃ¼nlerde konsere gitmiyor veya restoranlarÄ±n gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ kapalÄ± alanlarÄ±nÄ± ziyaret etmiyor olabiliriz. Ancak bu, kulaklÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdaki ses seviyelerinin uzun vadede iÅŸitme duyumuzu etkilemeyeceÄŸi anlamÄ±na gelmiyor. SaÄŸlÄ±k uygulamasÄ±nÄ±n Ä°ÅŸitme bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ ziyaret ederek son yedi gÃ¼n iÃ§indeki kulaklÄ±k ses seviyelerinizin DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ tavsiyelerine uygun olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kolayca kontrol edebiliyorsunuz.

TÄ±bbi Kimlik acil durumlarda size yardÄ±mcÄ± olabiliyor



KolaylÄ±kla oluÅŸturulan TÄ±bbi Kimlik, ilk mÃ¼dahale ekiplerinin alerji ve tÄ±bbi durumlar gibi kritik Ã¶nem taÅŸÄ±yan tÄ±bbi bilgilerinize iPhoneâ€™unuzun Kilit ekranÄ±ndan ya da Apple Watchâ€™unuzdan anÄ±nda eriÅŸim saÄŸlamasÄ±na imkan vererek acil durumlarda fark yaratabiliyor. SaÄŸlÄ±k uygulamasÄ±nda TÄ±bbi Kimlikâ€™i nasÄ±l ayarlayacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± buradan Ã¶ÄŸrenebilirsiniz.



Ä°sterseniz acil durum kiÅŸilerinizi de belirtebiliyorsunuz. BÃ¶ylece iPhone veya Apple Watchâ€™unuzdaki Acil SOS Ã¶zelliÄŸini kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda, yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±nÄ±za veya ailenize bir mesajla birlikte bulunduÄŸunuz konum gÃ¶nderiliyor.



Denetim listesini gÃ¶zden geÃ§irinÂ



TÄ±bbi Kimlik, Acil SOS, dÃ¼ÅŸme algÄ±lama ve iPhone ile Apple Watchâ€™taki diÄŸer Ã¶nemli Ã¶zellikleri etkinleÅŸtirdiÄŸinizi kolayca ve tek bir yerden kontrol etmek iÃ§in SaÄŸlÄ±k uygulamasÄ±ndaki SaÄŸlÄ±k Denetim Listesiâ€™ni ziyaret edin. NasÄ±l yapacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± buradan Ã¶ÄŸrenebilirsiniz.

Apple Watchâ€™unuz varsa hem dÃ¼zensiz ritim bildirimlerini hem de dÃ¼ÅŸÃ¼k ve yÃ¼ksek kalp atÄ±ÅŸ hÄ±zÄ± bildirimlerini aÃ§Ä±k duruma getirerek kalp saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± koruyabiliyorsunuz. Bu Ã¶zellikleri etkinleÅŸtirdiÄŸinizde, Apple Watchâ€™un arka planda kalp ritminizi kontrol ederek dÃ¼zensizlik belirtilerini araÅŸtÄ±rmasÄ±na olanak veriyorsunuz. Bir uyarÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda, hemen harekete geÃ§erek EKG uygulamasÄ±yla bileÄŸinizden elektrokardiyografi Ã§ekebiliyor, daha sonra bu bilgileri doktorunuzla paylaÅŸabiliyorsunuz.