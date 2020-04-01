Apple Watch ile evdeki günlük aktivitelerinizi ölçün

Apple Watch’unuzda bulunan Aktivite Halkalarınızı her gün kapatmak aktif olmanın yollarından biridir. Eğilim okları daha fazla ayrıntı göstererek motivasyonunuzda yardımcı olur. Son 90 günde son 365 güne oranla aynı miktarda veya daha fazla hareket ediyorsanız Hareket okunuz yukarı gösterir. Ayağa az kalkıyorsanız Duruş okunuz aşağı gösterir. Halkalarınızı kapatmak ve oklarınızı izlemek aktif olmanıza ve aktif kalmanıza yardımcı olur.

Günlük Aktivite halkaları hedefinizi evde yaşam koşullarınıza göre güncelleyerek kendinize akıllı hedefler koyabilirsiniz. Ayrıca her gün 30 dakikalık yeşil egzersiz halkasını kapatma hedefini tamamlayarak daha sağlıklı bir bünye için kendinizi motive edebilirsiniz. Bu 30 dakikayı tek seferde değil ev işleri, çocuklarınızla oyun, dans ve kısa egzersizler yapmak gibi ayrı ayrı birçok aktivite ile birkaç seferde tamamlayabilirsiniz.

Unutmayın, günde 30 dakika tempolu aktivite yapmak kardiyovasküler hastalıklar, inme, diyabet ve kilo alma riskini en aza indiriyor. Aynı zamanda uykuyu ve ruh halini iyileştiriyor, stresi azaltıyor.

Aktivite Paylaşımı ile sevdiklerinizle bağlantıda kalın

— Böyle zamanlarda insan kendini daha yalnız hissediyor. Aktivite Paylaşımı özelliğini bugüne kadar denemeyenlerdenseniz şimdi bir şans vermenin tam zamanı. Yeni bir arkadaş ekleyebilir veya iletişim halinde olmak istediğiniz sevdiklerinizi davet edebilirsiniz.



— Aktivite paylaşımı hem aktif olmanızı hem de sevdiklerinizle bağlantıda kalmanızı sağlayarak moralinizi yüksek tutuyor.Aktivite Yarışmaları



— 7 günlük bu yarışmada kazanan ve kaybedenin kim olduğu önemli değil. Kolay bir hedef belirleyip birbirinize yetişmeye çalışabilir veya yarışmada belli bir gün içinde en yüksek puanı kazanmak için uğraşabilirsiniz.



— Ortak hedefler haftanıza eğlenceli anlar katıyor ve bir veya birden fazla kişiyle iletişim halinde kalmanızı sağlayıp motivasyonunuzu artırıyor.



Duruş Anımsatıcısı



— Duruş anımsatıcısını kullanmanın şimdi tam sırası. Dışarı çıkmasanız bile evinizin içinde yürümek ve esnemek için bu özellikten yararlanabilirsiniz.

— 12 saat boyunca her saat birkaç dakika kalkıp hareket etmek bile gün içinde toplamda epey bir süre hareket etmeniz anlamına geliyor.



Ödüller



— iPhone’daki Aktivite uygulamasında bulunan Ödüller sekmesine göz atın ve henüz kazanmadığınız ödüllerin peşine düşün.



Farkındalık



— Nefes uygulaması gün içinde kendinizi birkaç dakika içinde kolayca yenilemenizi sağlıyor.

— Ayrıca App Store’da çok sayıda kılavuzlu meditasyon uygulaması seçenekleri de mevcut.

— Apple Podcasts’teki yeni podcast yayınlarını veya Apple Music’teki çalma listelerini dinlemek için de şimdi en uygun zaman.



Uygulamalar



— iPhone veya Apple Watch’taki App Store’da keşfe çıkmanın tam zamanı.

— Grup fitness derslerini seviyorsanız buna benzer deneyimler sunan birçok seçenek var.

— Ayrıca bu dönem, daha önce denemediğiniz aktiviteleri evinizin size özel ortamında denemek için de bir fırsat!



