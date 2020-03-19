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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 19.03.2020 - 07:59,Son Güncelleme:/

Apple Watch EKG özelliği Türkiye'de aktif hale geliyor

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Apple Watch EKG özelliği Türkiye'de aktif hale geliyor
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Apple Watch serisinin yeni modelleriyle birlikte karşımıza çıkan ve çok konuşulan EKG özelliği, uzun bir aranın ardından Türkiye'de de kullanıma sunuluyor. Peki elektrokardiyogram (EKG) özelliği Apple Watch ile nasıl kullanılır?

Apple, 24 Mart günü iOS 13.4 güncellemesi ile birlikte watchOS 6.2 güncellemesini de aktif hale getiriyor. Yeni watchOS güncellemesi, Apple Watch Series 4 ve Apple Watch Series 5 modelleri kapsarken, EKG özelliğini aktif hale getiriyor. Bu özelliğin kullanıma sunulacağı ülkeler arasında Yeni Zelanda ve Şili dışında Türkiye de bulunuyor.

Apple Watch 4 ve Watch 5 modellerinden birini kullanıyorsanız siz de EKG özelliğini kullanarak kalp ritminizin bir grafiğini kısa sürede alabiliyorsunuz. EKG ölçümü yaparken izlenecek adımlar sırasıyla şöyle:

Öncelikle iPhone'u açın ve Sağlık uygulamasına girin. Ardından EKG'yi ayarlamak adına ekranda gördüğünüz adımları takip edin. Sonrasında Apple Watch'unuzun ekranından EKG uygulamasını açın. Ardından kollarınızın birini masaya, birini de kucağınıza koyun ve elinizle Digital Crown (saatin çıkıntılı yuvarlak tuşu) üzerinde basılı tutun. Ardından Apple Watch'un EKG ölçümünüzü yapmasını bekleyin.

EKG ölçümünün nasıl yapıldığını görmek için aşağıdaki videoya da göz atabilirsiniz:

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