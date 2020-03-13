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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 13.03.2020 - 08:43,Son Güncelleme:/

Apple Watch, AirPods ve iPhone'u aynı anda şarj eden istasyon

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Apple Watch, AirPods ve iPhone'u aynı anda şarj eden istasyon
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Teknoloji sektörünün önde gelen isimlerinden Logitech, ürettiği klavye, fare, webcam gibi aksesuarlarıyla bilinen bir isim. Şirket, şimdi de Apple Watch, AirPods ve iPhone'ları aynı anda şarj edebilen yeni bir şarj istasyonu geliştirdi.

Logitech, Powered 3-in-1 Dock isimli yeni şarj istasyonunu ortaya çıkardı. Ürün, daha çok Apple ekosisteminde olan kullanıcıları hedefleyen bir ürün. Eğer Apple Watch, AirPods ve iPhone kullanan biriyseniz bu cihazları aynı anda istasyona koyup şarj edebiliyorsunuz. Saat için manyetik şarj yuvası da bulunan üründe AirPods ve iPhone'u şarj etmek için 10W güç sağlanıyor. Apple Watch için de 5W'lik modül bulunuyor.

Kablolu şarja kıyasla cihazları çok daha yavaş şarj eden; ancak kablo karmaşasından kullanıcıları kurtaran ürün, sadece Apple cihazlarıyla değil, Samsung, LG gibi diğer markaların ürünlerini de destekliyor ve kablosuz şarj desteği olan cihazları bu ürünle şarj edebiliyorsunuz.

Beyaz ve grafit renklerde satışa sunulacak olan ürünün fiyatı ise 130 dolar.

Ön sipariş yoluyla satışa sunulan cihazın ilerleyen haftalarda raflardaki yerini alması bekleniyor. 

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