Apple ve Samsung'da sular kaynıyor! Güç kaybı var

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International Data Corporation'ın (IDC) açıkladığı ön verilere göre, Apple ve Samsung'un akıllı telefon sevkiyatları, Xiaomi gibi Çinli şirketlerin yoğun rekabetiyle boğuştukları için dördüncü çeyrekte küresel çapta düşüş gösterdi.

Küresel akıllı telefon pazarı, Çinli akıllı telefon şirketlerinin düşük kaliteli cihazlardaki agresif büyüme ve iç pazara güçlü bir şekilde odaklanarak pazar paylarını hızla artırmasıyla, iki yıllık düşüşün ardından güçlü bir şekilde toparlandı.

IDC'de dünya çapında istemci cihazlarından sorumlu kıdemli araştırma direktörü Nabila Popal, "2025 yılında büyümenin devam edeceği konusunda iyimserliğimizi korurken, yeni ABD yönetiminin yeni ve artan gümrük vergileri tehdidi sektör genelinde belirsizliği artırdı" dedi.

IDC'nin bildirdiğine göre, Apple'ın küresel sevkiyatları dördüncü çeyrekte yüzde 4,1 düşüşle 76,9 milyon adede gerilerken, Xiaomi, Oppo ve Honor gibi Çinli şirketlerin rekabetinin yoğunlaşmasıyla Samsung'un sevkiyatları yüzde 2,7 düşüşle 51,7 milyon adede geriledi.

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2024 yılında iPhone üreticisi yüzde 18,7'lik payla küresel akıllı telefon pazarının zirvesinde yer alırken, onu yüzde 18 ile Samsung ve yüzde 13,6 ile Çinli Xiaomi takip etti. Ancak geçen yıl ilk beş akıllı telefon markası arasında Apple'ın sevkiyatları yüzde 0,9 ve Samsung'unki yüzde 1,4 düşerken, Xiaomi sevkiyatlarda yüzde 15,4'lük artışla en hızlı büyümeyi gösterdi.

Çinli mobil üreticiler dördüncü çeyrekte küresel akıllı telefonların yüzde 56'sını sevk ederek bir çeyrekte şimdiye kadarki en yüksek toplam hacme ulaştı ve düşük ve orta sınıf cihazlarıyla Avrupa ve Afrika'daki ayak izlerini genişletti. IDC müşteri cihazları araştırma direktörü Anthony Scarsella, "Çeşitli bölgelerde devam eden büyümeye rağmen, yoğun tanıtım ve pazarlamaya rağmen pazarda katlanabilir cihazlara yönelik talebin azaldığını gördük" dedi.