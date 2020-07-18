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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 18.07.2020 - 08:12,Son Güncelleme:

Apple ve Google haritalardan Filistin'i sildi, Hamas tepki gösterdi

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Apple ve Google haritalardan Filistin'i sildi, Hamas tepki gösterdi
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Hamas, ABD'li teknoloji şirketleri Google ve Apple'ın harita uygulamalarından Filistin'i silmesini "uluslararası yasa ve kararlara aykırı bir adım" olarak nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım,yaptığı açıklamada, "Atılan adım, İsrail'in tarafını tutma ve tarihi gerçekleri inkardır." dedi.
Filistin'in harita uygulamalarından silinmesinin, uluslararası karar ve yasaları ihlal etmeyi sürdürmesi konusunda İsrail'i teşvik edeceğini söyleyen Kasım, "Bu yapılan, uluslararası karar ve yasalara aykırıdır." ifadesini kullandı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de bugün yaptığı açıklamada, ülkesinin, Google ve Apple'ın yaptığına karşı atılacak yasal adımları görüştüğünü söylemişti.

Apple ve Google haritalardan Filistini sildi, Hamas tepki gösterdi

İsrail ve Filistin, Apple Haritalar (solda) ve Google Haritalar'da böyle görünüyor

Orta Doğu, ABD ve Rusya ile ilgili haber yapan AS-Source News sitesi, dün Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda, Google ve Apple'ın harita uygulamalarından Filistin'i sildiğini duyurmuştu.

Site, ABD'li iki şirketin bu adımına karşılık, aramalarında Filistin'in çıktığı bir başka harita uygulaması Yandex Maps'i kullanma çağrısında bulunmuştu.

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