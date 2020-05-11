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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 11.05.2020 - 11:39,Son Güncelleme:

Apple üretimin yüzde 20'sini Hindistan'a kaydırabilir

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Apple üretimin yüzde 20'sini Hindistan'a kaydırabilir
Fotoğraf: iStock
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ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, üretiminde Çin ağırlığını azaltma planları kapsamında, iPhone üretiminin bir bölümünü Hindistan'a kaydırabilir.

Hindistan merkezli yayın grubu Economic Times'da Pazartesi günü yayımlanan habere göre, Apple'ın üst düzey yöneticileri bir süredir Hindistan hükümetinden yetkililer ile görüşüyorlar. Habere göre, bu görüşmelerde Apple'ın Çin'deki üretiminin beşte biri ya da yüzde 20'sinin, önümüzdeki beş yıl içinde Hindistan'a kaydırılması konusu ele alınıyor. Bu üretimin 40 milyar dolarlık bir hacim yaratacağı hesaplanıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Hindistan hükümetinden, adı açıklanmayan bir yetkili, "Bizim beklentimiz, Apple'ın büyük çoğunluğu ihraç edilecek olan toplam 40 milyar dolarlık akıllı telefon üretimini Hindistan'a kaydırması yönünde" dedi.

Buna göre, Apple'ın Çin'deki tedarikçileri Foxconn ve Wistron'un üretim bağlantılı teşvik sistemiyle yaptığına benzer üretim birimlerini Hindistan'da açarak işletmesi bekleniyor.

Apple'ın ABD genelindeki mağazalarının bir bölümünü bu hafta açması bekleniyor. CNBC'nin haberine göre, Apple'ın Idaho, South Carolina, Alabama, and Alaska'daki mağazaları, aynı anda içeri girecek müşteri sayısı sınırlandırılarak çalışmaya başlayacak.

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