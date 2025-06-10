Apple, tasarımı baştan aşağı değişen iOS 26’yı tanıttı

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Apple'ın iPhone telefonlar için piyasaya çıkardığı yeni yazılımı iOS 26, 2013’te tanıtılan iOS 7’den bu yana en kapsamlı tasarım değişikliğini getiriyor. Apple’ın “Liquid Glass” adını verdiği yeni tasarım dili, ekran öğelerine cam benzeri bir derinlik ve canlılık kazandırıyor. Özellikle kilit ekranı ve ana ekran, yeni animasyonlarla daha kişisel hale geliyor. Uygulama simgeleri ve widget’lar artık şeffaf ve çevreyle etkileşimli görünüyor.

APPLE INTELLIGENCE HER YERDE

9to5mac haberine göre Apple’ın yapay zekâ platformu Apple Intelligence, artık iPhone’un neredeyse her köşesine entegre edildi. Öne çıkan yeniliklerden bazıları:

Canlı Çeviri: Mesajlar, Telefon ve FaceTime’da anlık sesli ve yazılı çeviri.

Görsel Zekâ: Ekranda görünen içeriğe göre bilgi arama, öneri sunma ve takvim etkinliği oluşturma.

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Genmoji: Emojileri yapay zekâ ile karıştırarak tamamen yeni ifadeler yaratma.

Sipariş Takibi: E-posta üzerinden gelen siparişleri otomatik tanıyıp takip paneline ekleme.

CARPLAY, MÜZİK VE HARİTALAR YENİLENİYOR

Yeni CarPlay tasarımı, daha küçük bildirim alanları ve mesajlarda Tapback desteğiyle sürüş sırasında dikkati dağıtmadan iletişim kurmayı kolaylaştırıyor. Apple Music artık şarkı sözlerini anlık çeviriyor, ayrıca AutoMix özelliği ile DJ’ler gibi geçişler yapılabiliyor. Haritalar uygulaması ise ziyaret edilen yerleri hatırlayarak kişisel bir geçmiş sunuyor.

Apple Games ile tüm oyunlar bir arada

iOS 26 ile birlikte gelen yepyeni bir uygulama olan Apple Games, kullanıcıların tüm oyunlarını tek bir yerden yönetmesini sağlıyor. Apple Arcade oyunları da dahil olmak üzere etkinlikler, güncellemeler ve arkadaşlarla oyun keyfi bu uygulama üzerinden takip edilebiliyor.

EBEVEYN DENETİMLERİ VE AIRPODS YENİLİKLERİ

Çocuk hesapları artık daha kolay yönetilebiliyor. Yeni güvenlik önlemleri sayesinde FaceTime'da uygunsuz içerikler bulanıklaştırılıyor, uygulama indirme istekleri ebeveyn onayına bağlanabiliyor. Yeni AirPods modelleri ise stüdyo kalitesinde ses kaydı ve uzaktan kamera kontrolü gibi özelliklerle donatılıyor.

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Apple’ın bu büyük yazılım değişikliği, kullanıcı deneyimini hem görsel hem işlevsel açıdan yeniden tanımlamayı hedefliyor. iOS 26, beta sürümüyle geliştiricilere sunulmuş durumda. Kararlı sürümün sonbaharda yayınlanması bekleniyor.