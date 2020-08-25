Apple suyun üzerinde mağaza açacak

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Apple, özellikle koronavirüs salgını sonrasında pek çok mağazasını kapatmak durumunda kalmış; üretim yaptığı fabrikalarda da üretim durmuştu. Buna karşın piyasa değerini yükseltmeyi başaran ve 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan Apple, şimdi de Singapur'da yeni bir mağaza açıyor.

Ancak Singapur'da açılacak yeni mağazayı dünyadaki diğer mağazalardan ayıran en önemli ayrıntı suyun üzerinde inşa edilecek olması. Kubbe şeklinde bir tasarıma sahip olması beklenen yeni Apple binasının bu yılın sonlarına doğru açılması beklenirken, salgın nedeniyle gelecek seneye sarkma ihmali de bulunuyor.



Apple'a yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre şirket yakında bu mağazayı açacak ve resmi bir tanıtım sayfası şimdiden hazır. Apple mağazayı geceleri bir fener gibi parlayacak cam panellerle donatacak. Kubbenin üst kısmında ise dairesel bir pencere yer alacak.

Singapur'da bu yeni mağazanın da açılmasıyla birlikte Apple'ın şehirdeki üçüncü mağazası kapılarını ziyaretçilere açmış olacak.



